جناح الشارقة يستقبل عدداً من مسؤولي الجهات الحكومية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، مدير مكتب الشارقة الرقمية، الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة الذي اطلع خلال جولته في الجناح على المبادرات والمشاريع التي تقدمها الجهات الحكومية وتوفر خدمات تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات.

وأشاد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي بالمشاركة المميزة لحكومة الشارقة في جيتكس، وقال: المعرض يجمع كل ما هو جديد في عالم التقنيات، ومشاركة مهمة في هذا المعرض الذي يشهد مشاركة 15 مشروعاً من حكومة الشارقة، وهي مشاريع مميزة ومهمة تفيد المتعامل بشكل خاص، وهذا بالفعل ما نحتاجه من التقنيات الحديثة، ونتطلع إلى التواجد بصورة أكبر في مثل هذه المعارض، لتحقيق الاستفادة وتسخير التقنية لخدمة الجمهور.

وشهد جناح حكومة الشارقة زيارة الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، بالإضافة لزيارة وفد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الذي ضم في مقدمته طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء السويدي، مدير المكتب وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، بالإضافة لزيارة صلاح سالم المحمود، مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، وحسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وراشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، إلى جانب عدد من المسؤولين.

ويضم جناح حكومة الشارقة في جيتكس مشاركة دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة الشارقة للآثار، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وبلدية مدينة كلباء، وهيئة مطار الشارقة الدولي، ودائرة المالية المركزية في الشارقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومكتب الشارقة الرقمية.

ويجسد تصميم جناح الشارقة شعار مشاركة حكومة الشارقة «معاً لتكامل الإنسان مع التقنية» بهدف توفير تجربة مميزة للزوار تضمن تفاعلهم المباشر مع التقنيات المعروضة، فضلاً عن عقد حلقات نقاش مع الشركاء من دولة الإمارات ومن جميع دول العالم المشاركة.

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