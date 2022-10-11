تعيين «دانواي» لبناء محطات كهرباء فرعية بـ«داماك لاجونز»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت داماك العقارية منح عقد لشركة دانواي للهندسة الكهربائية والميكانيكية لبناء محطات كهرباء فرعية في مجتمعها الفاخر داماك لاجونز. وتحت إشراف (Energoprojekt Entel Co)، شركة الاستشارات المعتمدة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سيتم بناء هذه المحطات الفرعية وفقاً لأعلى معايير الجودة والمواصفات لدى ديوا، ومن المنتظر أن تسرع من وتيرة العمل في داماك لاجونز، وتوفر إمدادات الكهرباء للمرحلة الأولى من تطوير المشروع.

وقال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك العقارية: تم منح مهمة بناء أول محطة كهرباء فرعية لشركة دانواي للهندسة الكهربائية والميكانيكية، نظراً لخبرتها الكبيرة وسجلها الناجح في تقديم مشاريع طاقة عالية الجودة في الوقت المحدد. وبموجب العقد الموقع مع داماك، تلتزم دانواي ببناء المحطة الأولى، الواقعة على مقربة من شارع حصة، ويشمل ذلك أعمال التصميم والتوريد والبناء والتركيب، ومن المتوقع أن تصبح جاهزة في غضون 22 شهراً. وبمجرد تشغيلها ستولد 150 ميجا فولت أمبير. وبالتزامن مع ذلك، سيبدأ إنشاء المحطة الفرعية الأخرى بطاقة 132/11 كيلو فولت قريباً، والتي تهدف بالإضافة إلى إنجاز المشروع في مدة زمنية أقل، إلى تعزيز معايير الأمان ومنح أكبر قدر ممكن من المرونة في عملية البناء ضمن هذا المشروع.

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