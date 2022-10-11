بيت.كوم 2023: عام الفرص للمهنيين في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أجرى بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، استبانة جديدة بالتعاون مع يوجوف، المنظمة المتخصصة في بحوث السوق، بهدف معرفة التطلعات الشخصية والمهنية للأشخاص في المنطقة، وفهم تصوراتهم تجاه وظائفهم وبيئة العمل بشكل عام. وقد كشفت الاستبانة التي حملت عنوان «التطلعات المهنية في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا» أن أكثر من 8 من 10 مهنيين (86%) في الإمارات لديهم توقعات إيجابية تجاه العام المقبل.

وأشار 67% من المهنيين في الإمارات إلى أنهم قاموا بتحديد عدة أهداف مهنية لأنفسهم، إذ برز أهمها العثور على وظيفة جديدة (66%)، وتعلم مهارات جديدة (46%)، والحصول على راتب أعلى (44%). وعلى صعيد التطور الوظيفي، يعتقد أكثر من 7 من 10 مشاركين (72%) بأنهم مؤهلون لشغل مناصب وظيفية أعلى، فيما قال نحو النصف (45%) إنهم على استعداد للانتقال إلى قسم أو مجال خبرة آخر لتعزيز مسيرتهم المهنية. و صرح 37% من المهنيين في الدولة أنهم على استعداد للانتقال إلى قطاع وظيفي مختلف تماماً لتحقيق أهدافهم.

خصائص الوظيفة المثالية

برز الراتب والمزايا (69%)، وفرص النمو الوظيفي (42%)، والأمن الوظيفي (33%) أهم 3 سمات للوظيفة المثالية بحسب المهنيين في الإمارات.

ومن المثير للاهتمام أن المشاركين في الاستبانة يفضلون العمل لدى شركة (52%) على العمل لحسابهم الخاص (22%).

من ناحية أخرى، تمثلت الأمور التي تدفع المهنيين للبحث عن عمل في الدولة، بالرغبة في التعلم المستمر واكتساب الخبرة (بحسب 69% من المشاركين)، تليها الرغبة في كسب المال (58%)، والتأثير بشكل إيجابي في المجتمع (48%)، وتحقيق الاستقلال المادي (42%).

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: يواجه المهنيون في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا مجموعة من التحديات نتيجة للأزمة التي سببتها الجائحة. ومن المثير للاهتمام أن معظم المشاركين لديهم توقعات إيجابية تجاه المستقبل ومصممون على تحقيق تطلعاتهم وأهدافهم المهنية.

مستويات التحفيز

وفي ما يتعلق بمستويات التحفيز، أفاد نحو 7 من 10 مشاركين (67%) بأنهم يشعرون بالتحفيز في العمل. ويرتبط توافر المرشدين والموجّهين بتعزيز مستويات التحفيز في العمل، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في النتائج، إذ أفاد 5 من 10 مشاركين (50%) بأن لديهم إما مرشداً أو شخصاً يحتذون به في حياتهم المهنية.

وحينما سُئلوا عن العوامل التي قد تزيد من مستويات تحفيزهم في مكان العمل، اختار 57% الراتب العالي والمزايا، يليه التوازن الأفضل بين الحياة المهنية والشخصية (45%) والانتقال إلى مستوى أعلى (37%).

وتمثلت أهم الأهداف الشخصية للمهنيين في العام المقبل بادخار المزيد من الأموال (68%)، وشراء عقار (40%)، وتمضية المزيد من الوقت مع العائلة (35%)، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية (33%).

وتم جمع بيانات الاستبانة عبر الإنترنت من 3 أغسطس وحتى 5 سبتمبر بمشاركة 2,068 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.

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