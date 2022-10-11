تغييرات في الإدارة التنفيذية لـ«زاند»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «زاند بنك»، أول بنك رقمي مرخص بالكامل لتقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، عن تغيير في الإدارة التنفيذية بعد استقالة أوليفييه كريسبن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، لأسباب خاصة وللبدء في أعمال جديدة. وسيتولى مارك جيمس تشيندين، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في زاند بنك، مهام منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة، حتى يعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً جديداً.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة زاند: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى أوليفييه على مساهماته القيّمة في تأسيس بنك رقمي حقيقي يلبي احتياجات الواقع الجديد الذي نعيشه. لقد لعب أوليفييه دوراً مهماً في مرحلة التأسيس، ووضع الخطط التشغيلية، وشكل فريق عمل من الخبراء المصرفيين والتقنيين الذين سنعتمد عليهم لتحقيق رؤية البنك الطموحة. نتمنى لأوليفييه دوام النجاح والتوفيق في مساعيه المستقبلية».

من جهته، قال أوليفييه كريسبن: «شرفت بالعمل على مدى السنوات الأربع الماضية، مع فريق عمل مميز أعتبره من أفضل العاملين في هذا القطاع. لقد قطعنا شوطاً كبيراً في تأسيس البنك حققنا خلاله الكثير من الإنجازات مما سيؤهل البنك ليحتل مكانة بارزة بوصفه بنك المستقبل. أود أن أتوجه بشكري العميق لمجلس الإدارة ولأعضاء فريقنا المتميز على دعمهم وتفانيهم في دعم مساعينا لإحداث تحول جذري في الشكل التقليدي للخدمات المصرفية.

وحصل زاند بنك أخيراً على ترخيص مصرف الإمارات المركزي لمزاولة الأعمال المصرفية كبنك تجاري مستقل بالكامل، وبدأ بتقديم خدماته لأول عملائه من المؤسسات.

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