غرفة عجمان تبحث الفرص الاستثمارية مع مجلس الأعمال الهولندي

المصدر: عجمان - البيان

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استقبل محمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، وفداً من القنصلية العامة للمملكة الهولندية ومجلس الأعمال الهولندي في الإمارات، لبحث سبل التعاون الاقتصادي المشترك وتنمية العلاقات الثنائية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وتنمية التجارة البينية بين البلدين.

ترأس الوفد تانيكي ايجبيرس المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الهولندي في الإمارات، وضم الوفد فوز إبراهيم ـ مستشار اقتصادي وتجاري، وإسراء محمد ـ مدير مشاريع في القنصلية العامة للمملكة الهولندية.

تأتي الزيارة ضمن جهود غرفة عجمان لتنويع شراكاتها الخارجية وفتح آفاق للتعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري تحقيقاً لأهداف الغرفة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال وتنويع ممكنات التنافسية وصناعة مستقبل الأعمال.

وأكد محمد الجناحي حرص الغرفة على توطيد العلاقات مع الجانب الهولندي والاستفادة من الخبرات المتاحة وأفضل الممارسات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والزراعة المستدامة والصناعات المتطورة وإعادة التدوير وغيرها من المجالات.

وقدم للحضور نبذة عن أبرز المقومات الاقتصادية للإمارة والفرص الاستثمارية المتنوعة في كل المجالات، الأمر الذي يزيد من فرص جذب المستثمرين وزيادة آفاق التعاون بين أصحاب الأعمال من عجمان وهولندا، مشيراً إلى حرص حكومة عجمان على توفير بيئة أعمال مستدامة تتميز بسهولة ممارسة الأعمال.

وأشاد الجانب الهولندي، بروابط الصداقة والتعاون المشترك بين هولندا والإمارات وانعكاس ذلك على حجم التعاون القائم بين البلدين، كما تم استعراض فرص التعاون في مجالات الطاقة الخضراء والمستدامة، والزراعة المستدامة، وإدارة المياه، وإعادة استخدام النفايات وغيرها من المجالات.

وأكد الطرفان ضرورة تنظيم ملتقى أعمال مشترك يضم أصحاب الأعمال من عجمان وهولندا بحضور ممثلي الجهات الحكومية من البلدين لبحث فرص الاستثمار والتعاون والشراكة وتبادل الخبرات، وتنسيق جولة تعريفية لأصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانب الهولندي لزيارة أهم معالم عجمان السياحية ومناطقها الصناعية ومؤسساتها التعليمية الرائدة.

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