«دبي للاقتصاد والسياحة» تبرز خدماتها لتمويل الأعمال الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في معرض «نورث ستار دبي»، أكبر حدث عالمي للشركات الناشئة في العالم، الذي يقام تحت مظلة «جيتكس جلوبال 2022»، وذلك لتسليط الضوء على أبرز خدماتها الإلكترونية المحدثة ومنصاتها الذكية، التي تتماشى مع التطور القائم في القطاع الرقمي لخدمة رواد الأعمال والمستثمرين والمشاريع الناشئة.

وانطلاقاً من حرصها الدائم على الاستثمار في المعرفة والابتكار، تهدف الدائرة إلى زيادة الوعي بالخدمات والدعم المتاح لرواد الأعمال ومشاريعهم في دبي، وتحديداً خدمات التمويل وتسهيل الأعمال الرقمية، التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات الدائرة، عبر ذراعها المالية صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال منصاتها المبتكرة، كمنصة دبي نكست، الأمر الذي من شأنه أن يسلط الضوء على مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال وجذب المواهب الإبداعية.

مشاريع

ويضم جناح الدائرة في الحدث خمسة أقسام، اثنان منها مخصصان لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة، وصندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم تعريف الحضور والزوار بأبرز المستجدات والأدوات والخدمات التي توفرها المؤسسة وآلية الاستفادة منها لبدء تأسيس المشاريع في دبي، في حين تم تخصيص الأقسام الثلاثة الأخرى لشركاء الدائرة في مجال ريادة الأعمال، وهي مؤسسة دبي للمستقبل، ومنصة استثمر في دبي، ومركز انطلاق للشركات الناشئة التي تركز على قطاع السفر والطيران.

ودعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة جميع حاضنات ومسرعات الأعمال المنضوية ضمن قائمة شبكة دبي لحاضنات الأعمال المعتمدة لدى المؤسسة، والبالغ عددها 16، لتكون جزءاً من منصة المؤسسة في هذا الحدث العالمي، لتقدم للزوار من أصحاب الشأن طيلة أيام الحدث عروضاً تقديمية متنوعة تستعرض خلالها موضوعات مثل: تمكين نظام ريادة الأعمال لدولة الإمارات من التحول الرقمي والتوسع، وقصص نجاح عبر «دبي نكست»، وآليات استخدام المشاريع الناشئة لتقنيات البلوك تشين، وآليات جمع التمويل، وغيرها.

خدمات

وتوفر هذه الحاضنات والمسرعات حزمة متنوعة من الخدمات والباقات والفعاليات الداعمة لرواد الأعمال ضمن بيئة عمل مثالية، إضافة إلى عدد من المختبرات التخصصية التي تسهم في مساعدة رواد الأعمال والمبتكرين على تصميم وتطوير النماذج الأولية، كما تسهم بشكل فعال في تعزيز انطلاقة المشاريع الابتكارية، وصولاً إلى العالمية، إضافة إلى تقديم أفضل الممارسات المتبعة لبرامج حاضنات الأعمال في الدولة، وتفعيل ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مجال حاضنات الأعمال والمسرعات.

بدورها تشارك المنصتان الرقميتان «دبي نكست» و«Dubai Cultiv8»، المتخصصتان بتمويل الشركات الناشئة، والتابعتان لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جناح الدائرة، لتسليط الضوء على أبرز المزايا التي توفرها لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة.

وتنسجم مشاركة الدائرة في «جيتكس - نورث ستار» مع الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى قيادة الأجندة الاقتصادية لدبي والوصول إلى اقتصاد متنوع ومبدع، هدفه جذب المواهب العالمية، والارتقاء ببيئة الأعمال، وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية، الأمر الذي يسهم بدوره في دعم رؤية الإمارة لتصبح المدينة الأفضل في العالم للعمل والعيش والزيارة.

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