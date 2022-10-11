«أربيترا الدولية» توسع حضورها في الإمارات بافتتاح مكتب في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «أربيترا الدولية» المتخصصة في مجال خدمات التحكيم والوساطة والباحثين عن المحكمين المحايدين والمستقلين، توسيع حضورها ونطاق عملها في الإمارات بافتتاح مكتبها في مركز التحكيم التابع لسوق أبوظبي العالمي. وتشير هذه الخطوة إلى النمو السريع لقطاع خدمات إدارة المحكمين والوسطاء وأطراف التحكيم المحايدين في الإمارات والمنطقة. وكانت «أربيترا الدولية» احتفلت في يوليو 2022 بالذكرى السنوية الأولى لانطلاقها.

ونجحت «أربيترا» خلال عامها الأول في تنمية فريق عملها الذي يضم اليوم 35 عضواً، العديد منهم على صلة وثيقة بدولة الإمارات. ويأتي إطلاق المكتب الجديد للشركة في أبوظبي، بناءً على العلاقات الوطيدة والداعمة التي طورتها «أربيترا» مع مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي. وتم تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين بعد إطلاق «فريق الوساطة بين المستثمرين والدول» التابع لسوق أبوظبي العالمي في عام 2022.

وأسهم تزايد طلبات شركات المحاماة الدولية الرائدة على توفير أفضل المحكّمين المحايدين في النزاعات المعروضة عليهم. ويعد نمو وتيرة الممارسات العالمية في الإمارات مؤشراً على أن «أربيترا» ستحظى بوضع مثالي يؤهلها لدعم مختلف متطلبات المنطقة في هذا المجال.

وقال أوين لورانس، الرئيس التنفيذي لـ«لأربيترا»: يسعدني أن أعلن تعاوننا مع مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي، حيث سيتيح افتتاح مكتبنا في الإمارات لأعضائنا إمكانية الوصول إلى مرافق عالمية المستوى في مركز ريادي لتسوية النزاعات. والذي يوفر خدماته للعديد من مكاتب المحاماة التي نعمل معها بانتظام. وقد نجحنا خلال عامنا الأول في تسجيل معدلات نمو استراتيجية، بفضل وجود أعضائنا الموجودين في سلطات قضائية رئيسية، ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل على ترسيخ مكانتها كبوابة عبور إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، فضلاً عن امتلاكها لعلاقات وثيقة مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة حيث يوجد لنا مكتبان آخران هناك.

وقالت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: يسعدنا وجود أعضاء «أربيترا» في أبوظبي لمشاركة أفكارهم وخبراتهم مع مجتمع التحكيم المتنامي لدينا. وتماشياً مع استراتيجيتنا الشاملة كمركز مالي دولي، تتواصل مساعي سوق أبوظبي العالمي لتعزيز مكانته كمركز لتسوية المنازعات في قلب العاصمة الإماراتية. ويعد وجود «أربيترا» خطوة مهمة ضمن مساعينا في هذا المجال، ودليلاً على نجاح منهجيتنا للمشاركة بشكل تعاوني في قطاع تسوية المنازعات، وانعكاساً لمساهماتنا في تطوير هذا القطاع نظراً للاهتمام المتزايد الذي يحظى به في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز