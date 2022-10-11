«دبي الإسلامي» يطلق ميثاق خدمة المتعاملين #كل_الأمور_تدور_حولكم

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك دبي الإسلامي أخيراً طرح ميثاق خدمة المتعاملين #كل_الأمور_تدور_حولكم، والذي يعكس تعهد البنك والتزامه بتزويد المتعاملين بخدمات مصرفية يسهل عليهم فهمها، وبطريقة تتسم بالمسؤولية ووفقاً لأعلى معايير النزاهة.

وتم الكشف عن هذا الميثاق خلال حفل أقيم في فرع البنك بشارع الشيخ زايد، بحضور مسؤولين من كبار المديرين والموظفين من مختلف إدارات البنك، وذلك بالتزامن مع احتفالات أسبوع خدمة المتعاملين التي انطلقت حول العالم الأسبوع الماضي.

وفي إطار جهوده لزيادة مستويات التفاعل مع المتعاملين والموظفين، أقام البنك بعض الأنشطة والفعاليات المميزة خلال أسبوع خدمة المتعاملين مع إطلاقه تعهداً بتعزيز وعي موظفيه بضرورة بناء ثقافة تتمحور حول متعاملي البنك، كما ضمت احتفالات الأسبوع فعاليات مليئة بالمتعة لتشجيع المتعاملين ممن زاروا فروع البنك خلال الفترة الماضية للمشاركة في هذه المبادرة الاحتفالية.

وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: نهدف من خلال طرح ميثاق خدمة المتعاملين #كل_الأمور_تدور_حولكم، الذي يمثل تعهدنا بتقديم أعلى مستويات خدمة المتعاملين إلى تشجيع جميع موظفي البنك على الالتزام الدائم بالمبادرة، والإصغاء، والتعلم، والتفكير والتحسين، مع مراعاة اختلاف الاحتياجات الفردية لكل متعامل على امتداد رحلته مع بنك دبي الإسلامي. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص امتناننا وتقديرنا لمتعاملينا الذين انضموا إلينا في هذه المبادرة الرائعة، والتي نثق بأن تأثيرها سيكون كبيراً على تعزيز علاقتنا بكل الأطراف المعنية.

وأضاف: يعد تعزيز الثقافة المالية لمتعاملينا وتبسيط خدمات بنك دبي الإسلامي جانباً مهماً من الجوانب التي يتناولها ميثاقنا الجديد، والذي يهدف إلى تقريب متعاملينا أكثر من مستقبل يزخر بالفرص والإمكانيات اللامحدودة. ويمثل هذا الميثاق بالنسبة لنا منصة نعمل من خلالها على تطوير خدمة المتعاملين والإصغاء إليهم وتقديم حلول مبتكرة مصممة خصيصاً لمعالجة أي مسألة مصرفية قد يواجهونها.

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