«أبوظبي الإسلامي» يطلق «تمويل الأعمال التجارية الصغيرة» بقيمة تصل إلى 1,5 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي إطلاق عرض «تمويل الأعمال التجارية الصغيرة»، والذي يستهدف تمويل المشاريع والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في دولة الإمارات. ويوفر هذا العرض الجديد حلولاً تمويلية تصل قيمتها إلى 1,5 مليون درهم لدعم تطوير وتنمية تلك الفئة من المشاريع والشركات على المديين القصير والطويل.

ويقدم عرض «تمويل الأعمال التجارية الصغيرة»، حلولاً تمويلية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية متطلبات تطوير وتنمية أنشطتها التجارية. ويمكن لهذه الفئة من الأعمال التجارية تقديم طلبات الحصول على التمويل من خلال هذا العرض الجديد، وفق إجراءات سهلة وسريعة. ويشمل عرض «تمويل الأعمال التجارية الصغيرة»، مجموعة شاملة من المزايا التمويلية التي تتضمن، تمويل الأعمال من دون ضمانات وتمويل رأس المال العامل للمشتريات المحلية والدولية أو تمويل النفقات الرأسمالية للمعدات والآلات والمركبات والسداد على أقساط شهرية، فضلاً عن مرونة فترة السداد، كما ستتمكن الشركات المؤهلة للحصول على التمويل من الوصول إلى الاستشارات المتخصصة والمزيد من المزايا التي تمنح الشركات الصغيرة المتوسطة مقومات تحقيق النجاح.

وقال محمد السالم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مصرف أبوظبي الإسلامي: تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة محركات تنموية أساسية لتطوير الاقتصادات على مستوى العالم. وبناء على ذلك، نحرص في المصرف على تقديم الدعم التمويلي اللازم لتطوير وتنمية أعمالها وتمكينها من النهوض بدورها الفاعل في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية. وقد كان مصرف أبوظبي الإسلامي، دائماً في طليعة المؤسسات المصرفية الوطنية، التي بادرت بتقديم خدمات ومنتجات تسهم في دعم هذه الفئة من المشاريع التجارية والشركات حتى تتمكن من تحقيق طموحاتها وتطلعاتها وأهدافها التجارية. ومن هذا المنطلق، يتماشى منتجنا الجديد مع رؤية دولة الإمارات الرامية في دعم وتمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة للعب دورها المحوري في تعزيز قدرات ومقومات اقتصادنا الوطني، وبما يؤكد أيضاً على دورنا كإحدى أبرز المؤسسات المالية الرائدة في الدولة التي تقدم مجموعة من المنتجات المصرفية المخصصة لدعم وتنمية الأعمال التجارية.

ويقدم المصرف حلولاً تمويلية كاملة لمساعدة الأفراد والشركات على تحقيق أهدافهما، وبما يسهم في دعم الجهود المستمرة للدولة لتطوير قطاع الأعمال في الإمارات.

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