«الأنصاري» أول شركة صرافة بالإمارات تطلق خدمة

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت الأنصاري للصرافة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، خدمات اعرف عميلك الإلكترونية والمعززة بخدمة بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة لبصمة الوجه على تطبيقها للهواتف المحمولة في خطوة ريادية لتسجيل العملاء الجدد مع ضمان الحصول على المطابقة الآنية والآمنة لهوية العملاء من بعد. وتمثّل هذه الخطوة إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة مساعي الأنصاري للصرافة الرامية إلى تعزيز تجربة العملاء، لتصبح بذلك شركة الصرافة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم خدمة التعرف إلى الوجه من خلال بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة والتي تقدمها وزارة الداخلية بسرعة ومن دون المساس بأمان وخصوصية العملاء، مع إعفائهم من الحاجة لاستخدام وسائل التعريف التقليدية عبر الذهاب إلى أفرع الشركة.

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»: تماشياً مع توجيهات حكومة الإمارات لتعزيز الخدمات الرقمية المبتكرة، يسرّ الأنصاري للصرافة أن تقدّم خدمات اعرف عميلك الإلكترونية، التي ستؤدي دوراً محورياً في تعزيز أنظمتنا لتلبية احتياجات عملائنا المتزايدة. ويعكس ذلك حرصنا المستمر على تقديم الحلول المبتكرة وأفضل الخدمات لضمان أعلى المستويات من الرضا والأمان والراحة للعملاء، واستقطاب مستخدمين جدد لشبكتنا الممتدة من الخدمات.

وقال المقدم الدكتور أحمد سعيد الشامسي رئيس فريق تطوير أنظمة وخدمات الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية: خدمة بوابة المصادقة الرقمية لبصمة الوجه تهدف إلى تقديم حلول رقمية تعزز من الأجندة الرقمية لدولة الإمارات، بما يتماشى مع جهود وزارة الداخلية في تعزيز كفاءة الخدمات، لمواجهة تهديدات الجرائم الإلكترونية. وأكد أن وزارة الداخلية سباقة في استثمار التقنيات الحديثة وتوظيفها لتطوير الخدمات بصورة مبتكرة، وذلك وفقاً لتوجيهات حكومة الإمارات بتبني أفضل التقنيات في مجال الخدمات الرقمية، إذ عملت الوزارة على تطوير خدمة بوابة المصادقة الرقمية لبصمة الوجه داخل منظومة العمل معززة بذلك من مسيرة العمل الحكومي الريادية من خلال تقديم خدمات ذكية تفوق توقعات المتعاملين وتعزز مسيرة الأمن والأمان.

واستثمرت وزارة الداخلية في مشروع بصمة الوجه منذ 2007 مع تبني رؤية لتطوير تقنيات تسهم في المصادقة الرقمية للأشخاص من بعد بما يخدم الخدمات الذكية في المستقبل. وتم إطلاق خدمة بوابة المصادقة الرقمية لبصمة الوجه من وزارة الداخلية في 2021 وتوفر حلولاً متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع سياسات واستراتيجيات التحول الرقمي في الدولة، وتعد نموذجاً استثنائياً في جميع أنحاء العالم. وتشكّل تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من نظام الأنصاري للصرافة، والتي يتم استخدامها على نطاق واسع لكشف عمليات الاحتيال، ومنع الجرائم المالية، وتحسين إجراءات التحقق والتعرف إلى العملاء.

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