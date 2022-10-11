محمد بن حم يطلع على مشروع «بلووم ليفينج»

المصدر: العين - البيان

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زار الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري معرض العقارات والبناء المقام في فندق جراند أيلا في مدينة العين.

وخلال الزيارة اطلع بن حم على مشروع «بلووم ليفينج» في أبوظبي المجمع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي، واستمع إلى شرح مفصل عن تفاصيل المشروع من قبل بلووم العقارية الذراع العقارية للوطنية القابضة. وكان في استقباله إسماعيل المزيني المدير التنفيذي لشركة سستينبل هومز العقارية والمطور بلووم

ويتميز بلووم ليفينج بتصميم معماري مستوحى من فن العمارة الإسبانية، ومن المقرر استكمال المرحلة الثانية من مشروع بلووم ليفينج بحلول الربع الثاني 2025.

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