شراكة لـ«مكتب أبوظبي للاستثمار» مع «سيمنس للطاقة» لتأسيس مركز ابتكار بالإمارة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن شراكة جديدة مع شركة «سيمنس للطاقة أيه جي» بهدف تسريع مسيرة التحول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية على مستوى الدولة والعالم. وستحصل شركة «سيمنس للطاقة أيه جي»، بموجب هذه الاتفاقية، على دعم مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس مركز ابتكار الشرق الأوسط في أبوظبي، وذلك في إطار برنامج الابتكار التابع للمكتب والبالغة قيمته ملياري درهم (545 مليون دولار) والذي يهدف لتوفير فرص النمو للشركات في إمارة أبوظبي.

ووقع الاتفاقية عبدالله الشامسي المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، وديتمار سيرسدورفر المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في الشرق الأوسط. وتأتي الاتفاقية في أعقاب زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى الإمارات في 25 سبتمبر، والتي تم خلالها التوقيع على اتفاقية استراتيجية في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي وحماية المناخ وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة بين الإمارات وألمانيا.

وشكلت إمارة أبوظبي خياراً مثالياً لشركة سيمنس للطاقة أيه جي لتأسيس مركز ابتكار الشرق الأوسط الخاص بها نظراً للجهود الكبيرة التي تبذلها أبوظبي لإرساء دعائم الاقتصاد منخفض الكربون، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للطاقة النظيفة، فضلاً عن مساعيها الحثيثة للارتقاء بمنظومة العلم والمعرفة. وسيساهم مركز الابتكار في تحقيق هدف دولة الإمارات لتوليد 50 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، ولتصبح مركزاً عالمياً للتميز في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

ويعتبر مركز الابتكار في أبوظبي واحداً من 4 مراكز فقط أسستها شركة سيمنس للطاقة على مستوى العالم، حيث سينضم المركز الجديد إلى المراكز الثلاثة الأخرى الموجودة في أورلاندو بالولايات المتحدة وشنجن في الصين وبرلين في ألمانيا. وسيعمل المركز كحاضنة للشركات الناشئة والتقنيات الجديدة، وتوحيد جهود العملاء والشركاء والأوساط الأكاديمية والمرافق البحثية لتسريع آليات إطلاق الحلول التجارية المبتكرة التي تساهم في دفع جهود تبني مصادر الطاقة النظيفة.

وسيترأس رئيس قسم التكنولوجيا في شركة سيمنس للطاقة في الشرق الأوسط الدكتور فهد اليافعي عمليات مركز أبوظبي للابتكار، حيث سيتولى مهمة تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة لتسريع مسيرة التحول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية، إلى جانب تعزيز الاقتصاد برفده بأفضل الكوادر الوطنية الإماراتية، وخلق فرص العمل، ونقل المهارات والمعارف والقدرات لإعداد الجيل التالي من قادة البحث والابتكار.

وقال عبدالله الشامسي: الشراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة سيمنس للطاقة ستساهم في إثراء منظومة تكنولوجيا الطاقة من خلال طرح الأفكار والحلول المبتكرة التي ستفتح مسارات جديدة للتحول واعتماد مصادر الطاقة النظيفة على مستوى العالم. وسيواصل مكتب أبوظبي للاستثمار إرساء الشراكات مع الشركات القائمة على الابتكار في القطاعات المؤثرة لتمكينها من مواصلة مسيرة تنمية وتطوير أعمالها.

وسيقدم برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار حوافز مالية وغير مالية لشركة سيمنس للطاقة لإنشاء مركز ابتكار الشرق الأوسط الجديد في أبوظبي. وسيساهم المركز في تحقيق أهداف الشركة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة والمستدامة من خلال تطوير الأفكار والتقنيات الرائدة التي يمكن إضافتها إلى مجموعة المنتجات والخدمات الحالية التي توفرها شركة سيمنس للطاقة عبر سلسلة القيمة للطاقة. وسيركز مركز الابتكار بشكل رئيسي على تطوير الاقتصاد القائم على تدوير الكربون، والتقنيات الرقمية المخصصة للتخلص من الانبعاثات الكربونية، والوقود الأخضر وخلايا الوقود وإمداد العمليات الحرارية والصناعية بالطاقة الكهربائية. ويتوقع أن يساهم المركز في تطوير مجموعة من حقوق الملكية الفكرية، وأن يشارك في ست شراكات صناعية وأربع شراكات بحثية مع مؤسسات أكاديمية بأبوظبي بحلول 2025.

وسيعمل مركز الابتكار على تعزيز المهارات المتخصصة وإيجاد 75 وظيفة بقدرات ومهارات متقدمة في أبوظبي بحلول عام 2025. كما ستقدم شركة سيمنس للطاقة ست دورات تدريبية سنوياً لطلبة الجامعات في أبوظبي، 50% منهم من المتدربين الإماراتيين. وستساهم هذه الشراكة في تحقيق أهداف الإمارات في الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية من خلال تعزيز وتيرة التحول لاعتماد الطاقة النظيفة ومساعدة مختلف الهيئات والمؤسسات في أبوظبي لتحقيق أهدافها للتخلص من الانبعاثات الكربونية.

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