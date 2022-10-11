«دبي للسلع المتعددة» يوقّع شراكة لتسهيل وصول الأعضاء إلى تمويل بقيمة 150 مليون دولار

المصدر: وام

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أبرم مركز دبي للسلع المتعددة- المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع- شراكة مع "برينك" شركة رأس المال الاستثماري العالمية لتسهيل فرص وصول أعضاء مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة إلى تمويل بقيمة 150 مليون دولار من صندوق "برينك" لمسرّعات الأعمال .. وتُعد "برينك" إحدى شركات محفظة "أنيموكا براندز" العاملة في مجال الاستثمار بمجالات البلوك تشين والجيل الثالث من شبكة الويب Web3.

وإلى جانب المحفظة المتنوعة من الخدمات المتكاملة والحلول الداعمة التي يقدمها مركز كريبتو ستُتاح للشركات الأعضاء فرص الوصول إلى شبكة "برينك" من الشركات العالمية الناشئة والمبتكِرة كما ستستفيد من خدمات التوجيه والإرشاد التي ستقدمها الشركة من مكتبها الجديد في مركز دبي للسلع المتعددة.

وستدعم الشراكة النمو السريع لشركات تطوير تقنيات البلوك تشين والجيل الثالث من شبكة الويب Web3 على المدى الطويل كما ستُضفي مزيداً من الزخم على خدمات القيمة المضافة التي يقدمها مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

وبفضل توفيره لبيئة داعمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية نجح مركز كريبتو في استقطاب أكثر من 450 شركة ناشطة في مجال تقنيات التشفير منذ إطلاقه في عام 2021 ليصبح أكبر مركز للشركات المتخصصة في تقنيات البلوك تشين والجيل الثالث من شبكة الويب Web3 في المنطقة ..هذا وتعمل الشركات الأعضاء في المركز عبر مجموعة من القطاعات المتنوعة مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والترفيه والألعاب والاستدامة.

وأعرب أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة عن سعادة بتوقيع شراكة مع إحدى الشركات العالمية في مجال رأس المال الاستثماري والتي ستسهم في تلبية الطلب المتنامي لعملائهم بالوصول إلى التمويل اللازم والاستفادة من شبكة "برينك" الواسعة من الشركات.

وأوضح أنه في خضم العديد من التحديات العالمية التي تحدث في الوقت الراهن تركز الشركات الكبرى حالياً بشكل أكبر على استخدام البنية التحتية الحديثة ضمن بيئة عمل مريحة وهو بالضبط ما يسعى مركز دبي للسلع المتعددة إلى توفيره.

وقال ماناف جوبتا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "برينك" إن إستراتيجية دبي للميتافيرس التي أُطلقت حديثاً تهدف إلى دعم أكثر من 40 ألف وظيفة افتراضية في دبي بحلول عام 2030. وتتناغم خطة دبي لاستخدام أحدث التقنيات بغرض تحسين الكفاءة والاستدامة بشكل واضح مع أهداف شركة "برينك" التي سعت منذ إنشائها إلى اكتشاف وتعزيز الشركات التي تواصل سعيها الحثيث لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات العالمية..لافتاً أن هذه الشراكة ستسهم في إطلاق العنان لمجموعة جديدة من الشركات الناشئة الرائدة في مجال الجيل الثالث من شبكة الويب Web3 وستمكنهم من تحديد وتمكين والاستثمار في الشركات الناشئة التي تسهم في تشكيل المستقبل بناءً على الرؤى والأفكار المشتركة بين الطرفين.

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