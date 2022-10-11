5 فئات مستثناة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المصدر: البيان

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بحسب وزارة الموارد البشرية والتوطين فإن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة. وذلك بهدف تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة.

إلا أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يستثني:

- المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها).

- العمالة المساعدة.

- العامل بعقد مؤقت.

- الأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

- المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.

لاستحقاق التعويض يشترط:

ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرا متصلة.

ألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية.

ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال.

يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.

ويكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك، وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل.

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