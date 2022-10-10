«سوبربراندز» تكرّم أقوى العلامات التجارية في الإمارات خلال فعاليتها السنوية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «سوبربراندز»، أكبر جهة محكمة مستقلة للعلامات التجارية في العالم، تكريم أبرز العلامات التجارية بالإمارات خلال حفل يقام يوم 18 أكتوبر، وسيجري خلال الفعالية السنوية في نسختها الثامنة عشرة تكريم 36 من أفضل العلامات في دولة الإمارات خلال حدث يعتبره الكثيرون بمثابة جوائز الأوسكار للعلامات التجارية، كما يُكشف الستار خلال الحفل عن النسخة الثامنة عشرة من كتاب «سوبربراندز»، الذي يقدم لمحة موجزة في صفحتين عن كل علامة حاصلة على اللقب للعام 2022.

وقال مايك إنجلش، مدير سوبربراندز الشرق الأوسط: يمثل الوسم بالعلامات التجارية مفهومًا مركبًا يجمع بين عدة عناصر تجعله ذا أهمية كبرى، فهو ما يترك الانطباع الدائم في ذهن العملاء ويمكنهم من رسم صورة في مخيلتهم عن شركة ما. ولهذا السبب، أكد الكثير من مديري الشركات البارزة ورجال الأعمال أهمية العلامة التجارية القوية.

وتمكنت «سوبربراندز» عبر السنوات من ترسيخ مكانتها كجهة محايدة في قطاع الأعمال بالإمارات، وستقوم بتكريم العلامات التجارية من عدة قطاعات منها المنتجات الاستهلاكية والخدمات المالية والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والقطاع الحكومي وتجارة التجزئة. أما مجلس سوبربراندز فقد توسّع خلال العام 2022 ليضم في عضويته 13 شخصية مميزة، منهم عدد من الأعضاء السابقين مثل كولم ماكلولين، المدير التنفيذي في سوق دبي الحرة، ومشعل كانو، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كانو في الإمارات وعمان، والدكتور رام بوكساني، رئيس مجموعة آي تي إل كوزموس وسعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، إلى جانب عدد من الأعضاء الجدد.

وجمع مجلس سوبربراندز أكثر من 2000 علامة تجارية من الإمارات لينتقي منها قائمة قصيرة يصوّت عليها أكثر من 2,500 مدير وخبير في التسويق. ويسمح فقط للأشخاص المدعوين بالتصويت واختيار العلامات التجارية التي يثقون بها، حيث تحصل العلامات صاحبة أعلى عدد من الأصوات على لقب «سوبربراندز»، بينما تظهر العلامات التجارية التي حققت المتطلبات المحددة من قبل مجلس سوبربراندز في كتاب سوبربراندز الإمارات، الذي يسلط الضوء على تاريخ وإنجازات كل علامة تجارية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز