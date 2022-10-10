مهرجان دبي للمفروشات ينظم ورش عمل حول تجديد المنازل بطريقة عصرية ومبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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ينظم مهرجان دبي للمفروشات، الذي يوفر فرصة رائعة للمتسوقين، للاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية على مجموعة واسعة من المفروشات المنزلية والأكسسوارات والديكورات، مجموعة من ورش العمل والدروس لإعطاء المشاركين أفكاراً ومفاهيم جديدة، تمكنهم من تجديد منازلهم، ووضع اللمسات الرائعة على ديكورات منازلهم الداخلية والخارجية.

وتستضيف هذه الورش عدداً من الخبراء في مجال التصميم والديكورات المنزلية، لتشمل صناعة الشموع وتنسيق الزهور وتزيين المائدة وغيرها الكثير.

- مردف هاوس أوف ستايل: تقام مجموعة من ورش العمل حتى 15 أكتوبر في مردف هاوس أوف ستايل في سيتي سنتر مردف، والتي تتناول كل شيء، من ألواح الراتنج وتصميم أطباق الطعام وصنع الشموع. وقدمت متاجر «كريت آند باريل» ورش عمل تفاعلية لصنع المخبوزات، والتي استضافت خلالها المؤثرة نوران فوزي يوم السبت، كما نظم نادي «بريكفاست آرت» ورشة Fluid Art Canvas بالتعاون مع «ميراكي آرت ستوديو» يوم الأحد، وعقبته ورشة صنع كرات الاستحمام الفوارة بواسطة «لاش».

ويقدم المهرجان هذا الأسبوع من ورش عمل الطهي والتصميم المنزلي والفن والمرح الحرفي في المتاجر، ففي سيتي سنتر مردف قدم متجر تافولا اليوم درس تزيين الكعكة من الساعة 11:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، تلته ورشة تلوين من «ديزاين أند داين» من 1 ظهراً حتى 2 بعد الظهر، وورشة فن صناعة ألواح الجبن مع «يلو بلوك» من 7:30 مساء إلى 8:30 مساء.

وينظم نادي «بريكفاست آرت» ورشة أخرى للرسم على القماش من «ديزاين آند داين» من الساعة 11 صباحاً حتى 12 ظهراً، ثم ورشة الشموع من «تويغز» من 2:30 عصراً حتى 3:30 عصراً. ولمن يبحثون عن إلهام جديد لمنازلهم هناك ورشة التصميم الداخلي التي تنظمها «كريت آند باريل»، مع رشا من الساعة 6 مساء حتى 8 مساء.

ويوم 12 أكتوبر هناك ورشة عمل لتصميم طاولة الإفطار من «تافولا»، ثم ورشة صنع شريط الفقاعات من «لاش» من 1 ظهراً حتى 2 ظهراً علماً بأن موضوع الورشة الأخيرة في ذلك اليوم هو الحناء، والتي تستضيفها عزرا من الساعة 6 مساء حتى 8 مساء.

وتبدأ فعاليات يوم 13 أكتوبر بورشة «دبي ستريت ستايلنغ» من 12 ظهراً حتى 2 ظهراً مع لما جمال، وبعد ذلك ستكون هناك جلسة صنع «كوستر» من الراتنج من 4 عصراً حتى 5:30 عصراً من «باودر آرت ستوديو». من 7 مساء حتى 8 مساء، تستضيف «تويغز» ورشة عمل تنسيق الأزهار.

ويوم 14 أكتوبر، تستضيف «تافولا» ورشة تزيين الكعكة من 11 صباحاً حتى 12 ظهراً، تليها ورشة لصنع ألواح الجبن من «يلو بلوك» من 3 عصراً حتى 4 عصراً.

وبداية اليوم الأخير لفعاليات مردف هاوس أوف ستايل مع نادي «بريكفاست آرت» و«باوادر آرت ستوديو» من الساعة 11 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، وورشة للأطفال في «هابي بوكس» من الساعة 4 مساء، ومن الساعة 5:30 عصراً حتى 6:15 مساء، دروس «لوكسيتان».

دبي هيلز مول

يستضيف دبي هيلز مول ورشة رؤية لإنشاء منزل الأحلام، في إنديجو ليفينج من الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً 13 أكتوبر، ويمكن المشاركة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لمفروشات انديجو ليفينج على إنستغرام، فيسبوك، ولينكد إن ليصبح منزل أحلامك حقيقة.

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