«نايت فرانك»: 89% ارتفاع القيمة الاستثمارية لعقارات دبي الفاخرة في عام

المصدر: دبي - سيد صالح

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رصدت شركة «نايت فرانك» البريطانية للاستشارات العقارية ارتفاعاً هائلاً في القيمة الاستثمارية لعقارات دبي الفاخرة، خلال الــ 12 شهراً الأخيرة، حيث بلغت نسبة الارتفاع 89%.

وبحسب تقرير أصدرته الشركة، ونشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد أسهم تدفق الأثرياء على دبي من كل أنحاء العالم خلال الفترة نفسها في تعزيز هذا الارتفاع.

وذكر التقرير أن الطلب النهم أدى إلى ارتفاع أسعار الفلل بنسب تتجاوز 100% في المناطق ذات المستويات بالغة الفخامة في دبي، ومن أبرزها «نخلة جميرا»، «تلال الإمارات»، و«جزيرة جميرا باي»، منذ تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأضاف التقرير: إن الارتفاع يعد بمثابة انتقال هائل من الدورتين السابقتين لسوق العقارات في دبي، حيث كانت الدورة الأولى هي شراء العقارات بغرض تأجيرها، بينما الثانية هي الشراء بغرض الاستثمار.

وقال فيصل دوراني، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في «نايت فرانك»: «تواصل القيمة الاستثمارية للفلل وللوحدات السكنية الفاخرة في دبي ارتفاعها، حيث سجلت نمواً بنسبة 29% خلال الربع الثالث من العام الجاري وحده، مدعومة بتدفق هائل من أصحاب الثروات الطائلة من كل أنحاء العالم على دبي، حيث يتوافدون عليها، بحثاً عن بيوت ثانية».

وأفاد التقرير بأن مبيعات الفلل التي يبلغ سعر الواحدة منها 10 ملايين دولار فأعلى قد شهد ارتفاعاً في دبي أيضاً، فقد بلغ عدد الفلل المباعة من هذه الفئة السعرية في دبي 152 فيلا، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع 93 فيلا فقط طوال العام الماضي بأكمله.

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