«شروق» تعلن تطوير شاطئ كلباء

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) تطوير شاطئ كلباء، وتحويله إلى وجهة سياحية رائدة في المنطقة الشرقية وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويتضمن المشروع مطاعم، ومقاهي، وأكشاكاً، إضافة إلى مرافق خدمية وترفيهية متنوعة لرواد الشاطئ ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال. وسيراعي المشروع في جميع مراحل التطوير خصوصية الحياة الطبيعية في كلباء إذ سيقتصر على استخدام المواد الصديقة للبيئة في العمليات الإنشائية، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال بنهاية الربع الأول 2023، على أن يفتتح خلال الربع الأول 2024.

نواحٍ جمالية

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لـ(شروق): يشكل مشروع شاطئ كلباء إضافة نوعية لمدينة كلباء وللمشهد السياحي عموماً في المنطقة الشرقية. وقد راعينا في المشروع النواحي الجمالية والتراثية المتلائمة مع طبيعة المنطقة وإرثها الغني، كما خصصنا مساحات أكبر للشاطئ من تلك المزروعة، لإعطاء شعور باتساع الشاطئ وتناغمه مع المحيط العام للمشروع.

أفكار

وتابع: المشروع سيكون داعماً قوياً لريادة الأعمال في المنطقة، إذ ستعطى أولوية تشغيل المشاريع التجارية فيه لرواد الأعمال ولسكان المنطقة، خصوصاً الشباب منهم، وندعو جميع المهتمين إلى التواصل معنا وعرض مشاريعهم، إذ سنشجعهم على اختيار أفضل الأفكار التي يمكن أن تقدم إضافة مهمة إلى المشهد السياحي والاقتصادي والتنموي في كلباء، وتؤدي إلى استقرار أعمالهم ونموها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز