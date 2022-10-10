«إينوك» تتعاون مع «كيو إم إف إنرجي» وتوسّع حضورها أفريقياً

المصدر: دبي - وام

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أعلنت مجموعة اينوك توقيع اتفاقية تعاون مع «كيو إم إف إنرجي» في نيجيريا، في خطوةٍ تأتي تماشياً مع استراتيجية المجموعة لتوسيع شبكتها العالمية من زيوت التشحيم البحرية.

وبموجب الاتفاقية، تزوّد اينوك موانئ نيجيريا بمنتجات زيوت التشحيم البحرية «ستراتا» التي تضم محفظة شاملة من المنتجات التي تغطي كافة الاستخدامات البحرية مثل سفن تموين منصات النفط والغاز البحرية، ومنصات النفط البحرية، والناقلات، وناقلات المنتجات السائبة، وسفن الحاويات وناقلات الغاز.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: باعتبارنا شركة عالمية رائدة ومتكاملة في الطاقة، نلتزم في اينوك بتوسيع حضورنا على المستوى الدولي، وتعدّ شراكتنا الأخيرة مع كيو إم إف إنرجي خطوة أخرى في هذا الاتجاه، فيما نواصل دعم النمو الإجمالي لقطاع النقل والشحن البحري على نطاق عالمي، ونحن على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستعزز حضور منتجاتنا من زيوت التشحيم البحرية في الأسواق الدولية.

وتغطي شبكة اينوك العالمية لتزويد منتجات الزيوت البحرية «ستراتا» في الوقت الراهن 200 ميناء بحري في 20 دولة، وخلال العام الماضي قُدمت هذه المنتجات لنحو 1700 سفينة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفريقيا بما في ذلك شمال أفريقيا والبحر المتوسط، ودول رابطة الدول المستقلة؛ وعلى مستوى أفريقيا، تغطي شبكة المجموعة جنوب أفريقيا وأنغولا وناميبيا وغانا وتوغو وموريتانيا ومصر وكينيا والآن نيجيريا من خلال شراكة المجموعة مع شركة كيو إم إف إنرجي.

وكانت مجموعة اينوك قد أعلنت مؤخراً عن تسجيل نمو 350 % في مبيعات ذراعها لأعمال الزيوت البحرية «ستراتا» خلال الفترة من عام 2019 وحتى 2021، ويُعزى ذلك النمو الهائل إلى توسيع المجموعة لنطاق حضورها العالمي ودعم سلسلة التوريد وتعيين موزعين في الأسواق البحرية الرئيسية؛ وخلال العامين الماضيين، وسّعت اينوك شبكتها من موزعي الزيوت البحرية في الأسواق الرئيسية، وتعتزم توسيع حضور «ستراتا» العالمي عبر إضافة 20 ميناءً جديداً لشبكتها الحالية خلال عام 2022.

يُذكر أن شركة «كيو إم إف إنرجي» هي شركة متخصصة في مجال التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، وتقوم بتوريد الوقود البحري إلى قطاعات النفط والشحن.

ومن خلال أكثر من عقدين من الخبرة، تحظى «كيو إم إف إنرجي» بمكانة متميزة كشريك موثوق لجميع عملاء اينوك، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك خدمات التزود بالوقود البحري، وتعدّ موزعاً رسمياً لزيوت التشحيم البحرية.

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