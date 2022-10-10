الموانئ والجمارك بالمنطقة الحرة بدبي لـ«البيان»: 10 دقائق مدة إصدار أذونات الدخول بـ«نظام التصريح الإلكتروني»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك بالمنطقة الحرة بدبي، خلال اليوم الأول لفعاليات «جيتكس جلوبال 2022»، بدورته الـ42، نظام التصريح الإلكتروني، لاختصار وقت وجهد المتعاملين، وإصدار أذونات الدخول والشحنات في 10 دقائق، بدلاً من استغراقها عدة أيام، حيث يتيح النظام للمتعاملين الدخول عبر بوابات المؤسسة الذكية الموجودة في مناطق متعددة تابعة للموانئ.

وتفصيلاً، قال أحمد إبراهيم مدير تطوير أعمال نظم المعلومات في ‏مؤسسة الموانئ الجمارك بالمنطقة الحرة، في تصريح خاص لـ «البيان»، إن نظام «تصريح» الإلكتروني، هو نظام رقمي متكامل، يتيح للأفراد دخول البوابات الذكية الخاصة بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الموجودة في مناطق جبل علي والمناطق الحرة، التي تشرف عليها المؤسسة في إمارة دبي، ويعتبر نظاماً يرتبط مع الشركاء والجهات الأمنية في الدولة، ويقدم خدمات على مدار الساعة لدخول 22 بوابة موزعة على 4 مناطق.

ويوفر النظام إمكانية التقديم على الخدمات عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الهاتف الذكي، كما يوفر للمتعاملين إمكانية إتمام عمليات الدفع رقمياً بشكل سلس وآمن، ويتضمن 28 خدمة إلكترونية، منها خدمة إصدار تصاريح دخول الموانئ والمناطق الحرة، وخدمة مرافقة كبار الشخصيات، وخدمات الحراسة والإشراف الأمني للمرافق، وخدمات حماية ومرافقة نقل البضائع، وإدارة حركة المرور في الموانئ والمناطق.

ويشمل النظام 4 مزايا، حيث يعمل نظام التصريح وفقاً لسياسة وتوجه الحكومة، لتوفير خدمات ذكية وبلا أوراق، عن طريق رمز الاستجابة السريعة QR Code، وقد تم ربط عمليات الدفع مع أنظمة الدفع المعتمدة، ويمكن للمتعامل التحقق من المعاملات إلكترونياً، من خلال الأجهزة اللوحية أو المحمولة الذكية المثبتة والموجودة على البوابات الإلكترونية.

ويوفر النظام حالياً أنواعاً مختلفة من التصاريح طويلة وقصيرة المدى للشركات والأفراد، حيث يمكن لجميع شركات جافزا وشركات الشحن، إنشاء واعتماد تصاريح لزوارهم من الأفراد، أو سائقي الشاحنات المختصين بنقل البضائع بطريقة يومية، أو شهرية أو سنوية، وبشكل سريع وسلس وآمن.

ويعتبر نظاماً رقمياً متكاملاً يمكن إعادة بنائه وتشكيله بطريقة سريعة، ووفقاً لاحتياجات الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الراغبة في تطبيقه، والاستفادة منه محليا أو عالمياً، بالإضافة إلى توفر خدمات عديدة إضافية، كطلب توفير خدمات الحراسة الأمنية والمرافقة لحركة بضائع السفن بين المواقع الداخلية التابعة لشركات الشحن وغيرها.

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