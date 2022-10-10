1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 445 مبايعة بقيمة 1.18 مليار درهم منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 203.92 مليون درهم و423 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 977.17 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الخوانيج الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 73 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 103 مبايعات بقيمة 64 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 394 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 445.38 مليون درهم منها 11 رهنا لأراض بقيمة 261.05 مليون درهم و57 رهنا لفلل وشقق بقيمة 184.33 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 271 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 39 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 37 هبة بقيمة 61.34 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 27 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الأولى بقيمة 8 ملايين درهم.

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