«أمازون» تطلق برنامج «مسرّع الملكية الفكرية» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «أمازون» برنامج مسرّع الملكية الفكرية في الإمارات والذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في جعل عملية تسجيل الملكية الفكرية أكثر سهولة وميسورة التكلفة، والحصول على علامات تجارية لملكيتها الفكرية وحماية اسم هذه العلامات، إضافة إلى مكافحة بيع المنتجات المقلّدة على «Amazon.ae».

ويتوفر البرنامج لجميع العلامات التجارية التي تبيع منتجاتها عبر «Amazon.ae»، ويعمل البرنامج على ربط أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات مباشرة مع شبكة من مكاتب المحاماة المحلية المعتمدة لدى أمازون، والتي تتقاضى أسعاراً مخفضة تم التفاوض عليها مسبقاً مقابل تقديم مجموعة من خدماتها الرئيسية، بما يتيح لهذه الشركات الاستفادة من الاستشارات القانونية المتخصصة والعامة حول الملكية الفكرية التي يقدمها خبراء رفيعو الكفاءة، والتي قد تكون مرتفعة التكلفة أو يصعب العثور عليها. وتضم مكاتب المحاماة المشاركة في البرنامج في الإمارات حتى الآن سابا للملكية الفكرية وسيدار وايت برادلي.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس «أمازون» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نلتزم في أمازون بتقديم كل الدعم للبائعين من جميع الفئات، وابتكار وطرح برامج وأدوات جديدة لمساعدتهم على تنمية وتطوير أعمالهم بثقة تامة عبر شبكة الإنترنت، والاستمرار في التواصل وتوثيق علاقاتهم مع ملايين العملاء. ويسعدنا إطلاق برنامج مسرّع الملكية الفكرية في الإمارات، والذي يعتبر أداة فعالة أخرى من شأنها مساعدة الشركات على توفير الوقت والجهد وتحسين أدائها، وتسهم بدور مهم في حماية علاماتها التجارية وتعزيز ثقة العملاء. كما يسرنا طرح البرنامج الجديد بالتزامن مع استعداد البائعين لإسعاد العملاء خلال موسم التسوق المرتقب في نهاية العام الجاري، والذي سيشهد فعالية تخفيضات الجمعة البيضاء ".

وسيؤدي توسيع نطاق البرنامج ليشمل عمليات أمازون في الإمارات إلى تمكين الشركات من التواصل مع مكاتب المحاماة المتخصصة المعتمدة وتسجيل علاماتها التجارية في وزارة الاقتصاد في الدولة، الأمر الذي يجعل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على حقوق الملكية الفكرية وحماية علاماتها التجارية أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة إلى جانب مساعدتها على التصدي للمنتجات المقلدّة. ويسهم البرنامج في تسهيل هذه العملية من خلال التعاون الوثيق مع عدد من أمهر المحامين ذوي الخبرة الكبيرة في صياغة طلبات تسجيل العلامات التجارية، كما يسهم في إزالة العقبات الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التأخير في إصدار التسجيل.

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