«العالمية القابضة» تستثمر 734 مليون درهم في «لولو كولمبية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً، عن استثمار 734 مليون درهم (200 مليون دولار) في شركة لولو الكولمبية، الشركة المالكة لأول بنك رقمي في كولمبيا «لولو بنك» وذلك من خلال إحدى الشركات التابعة لها.

ويعد «لولو بنك» لاعباً جديداً وسريع النمو يدخل مجال «البنوك الرقمية» في السوق الكولمبي ويخطط للتوسع في أسواق أمريكا اللاتينية الأخرى. وقد قام بتأسيس البنك جايمي جيلينسكي، وهو رجل أعمال كولمبي يتمتع بخبرة مصرفية تزيد على 45 عاماً في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «قد شهد النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية نمواً سريعاً على مدار العامين الماضيين مع النمو المستدام الذي لوحظ في جميع القطاعات وفي عدد من شركات التكنولوجيا المالية النشطة، وخاصة القطاع المصرفي الرقمي والذي شهد أكبر نمو كبير بمتوسط معدل سنوي 57 % بين 2017 و2021 ليصل إلى 60 % وبالنسبة لكولمبيا، فقد أحرزت تقدماً كبيراً من حيث الشمول المالي مع زيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية، والتي ارتفعت إلى 87 %. من المهم بالنسبة لنا مواءمة أي عملية استثمار مع استراتيجيات النمو لدينا، لاكتساب قدرات جديدة أو تعزيزها، وتنسجم شركة لولو كولمبيا جيداً مع خطط توسعنا في أمريكا اللاتينية».

ويعد لولو بنك أول بنك رقمي بالكامل، حيث وصل عدد عملائه في البلاد أكثر من 120,000 مستخدم نشط منذ إطلاقه في يونيو من هذا العام ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 200,000 مستخدم قبل نهاية 2022، ويهدف البنك إلى تحقيق قاعدة عملاء تصل إلى مليون مستخدم في كولومبيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال بنجامين جيلينسكي، رئيس مجلس إدارة «لولو بنك»: «قطعت الخدمات المصرفية الرقمية شوطاً طويلاً في كولمبيا؛ فهي تتجاوز «النقرات» على شاشة الهاتف المحمول. يستغرق تبني السلوكيات الجديدة والتقنيات الجديدة وقتاً، ولكنه تغير بالفعل بشكل كبير في سوقنا. ستكون الشركات المالية الفائزة في المستقبل هي تلك التي تدرك كيف يتغير السلوك البشري وتستمر في الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة. يسعدنا انضمام الشركة العالمية القابضة إلى مهمتنا لإحداث ثورة في المشهد المالي في أمريكا اللاتينية».

في وقت سابق من هذا العام، حصل لولو بنك على جائزة iF Design 2022 المرموقة، وهي جائزة تصميم عالمية في فئة «واجهات للوسائط الرقمية». وهذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها شركة في القطاع المالي على هذا الاعتراف في كولومبيا. ففي الماضي، كرمت جائزة IF العلامات التجارية الكبرى مثل Apple و Google. كما تم اعتماد البنك باعتباره «مكاناً رائعاً للعمل في كولمبيا» حيث منحته شركة GPTW هذه الشهادة، وهي الشركة الأكثر شهرة في أبحاث واستشارات بيئة العمل في العالم.

وتعد السوق الكولمبية السوق العالمية الرابعة التي توسع فيها الشركة العالمية القابضة أنشطتها بعد المملكة المتحدة، والهند وتركيا في 2022.

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