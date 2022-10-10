معرض المجوهرات والساعات أبوظبي 2022 ينطلق 9 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تنطلق النسخة التاسعة والعشرون من معرض المجوهرات والساعات 9 نوفمبر، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات «أدنيك»، بمشاركة 170 شركة محلية وعالمية من أكثر من 20 دولة من جميع مناطق العالم.

ويشكل المعرض منصة لعرض أجمل المجوهرات وأحدث الساعات، التي صاغتها أنامل كبار المصممين على المستوى المحلي والعالمي. ويُتيح المعرض على مدار خمسة أيام فرصة لاستكشاف مجموعات دور مجوهرات وساعات معروفة وأخرى صاعدة من مختلف أنحاء العالم، منها مجوهرات كوهينور الهندية التي تأسست في العام 1862، وتصاميم مجوهرات نصولي، ومجوهرات جورج حكيم التي تأسست عام 1875، والتصاميم الإيطالية الفاخرة لعلامة فيسكيتي، وبيشكار ديفجي، وفيراري فيرينز، وتاباريني، وغيرها الكثير من العلامات التجارية الفاخرة.

واستقطب المعرض العام الماضي أكثر من 6 آلاف زائر من عشاق المجوهرات، والمشترين، والرواد في عالم صناعة المجوهرات والساعات. ويقدم المعرض في نسخة هذا العام ضمن صالة التصاميم الإماراتية، قطعاً فريدة تحاكي تراث الإمارات بمصوغات امتزجت بالرقي والعمق التاريخي الأصيل والحداثة.

كما تتضمن الفعاليات الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز «الإبداع» التي تحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها منذ انطلاقها للمرة الأولى، لاختيار أفضل مصممي المجوهرات ضمن مسابقة يقيمها معرض المجوهرات والساعات بالتعاون مع مصممة المجوهرات الإماراتية عزة القبيسي. الاشتراك بالمسابقة متاح أمام كل مصممي المجوهرات الصاعدين المحليين، لتقديم أعمالهم المبتكرة.

وقال فراس أبو لطيف، مدير المعرض في معرض المجوهرات والساعات: يشكل المعرض فرصة مميزة للمهتمين بمواكبة أحدث التصاميم العالمية في مجال المجوهرات والساعات ومعروضات الذهب والألماس التقليدية والحديثة إلى جانب أحدث تصاميم الساعات التي تنتجها المصانع المحلية والعالمية. نكرس جهودنا في كل دورة لتقديم كل ما هو جديد ومميز، ونحرص على انتقاء العلامات التجارية البارزة التي تتميز بالعراقة والأناقة، لطرح منتجات فريدة تلبي كل الأذواق. ونحتفي في نسخة هذا العام بالذكرى العاشرة لتأسيس جوائز الإبداع التي كان لها أثر بارز في تسليط الضوء على مجموعة من المواهب الواعدة، من خلال توفير الفرصة لعرض الأعمال الإبداعية لمصممي المستقبل في هذا الحدث المميز على مستوى المنطقة.

ويفتح المعرض أبوابه للتسجيل مجاناً عبر الموقع الإلكتروني، كما يمكن التسجيل عند البوابة الرئيسية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات «أدنيك»، للحصول على بطاقة الدخول والاطلاع على آخر صيحات المجوهرات الفريدة والساعات الأنيقة.

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