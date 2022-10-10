66 ألف زائر لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في نسخة اليوبيل الذهبي

المصدر: الشارقة - البيان

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نجحت نسخة اليوبيل الذهبي لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات التي اختتمت فعالياتها الأحد في مركز إكسبو الشارقة، في المحافظة على مكانة هذا الحدث الرائدة وأهميته العالمية في صناعة الذهب والمجوهرات والساعات، بعد أن سجلت حضوراً فاق التوقعات من الزوار بأكثر من 66 ألف زائر، ليكتمل مشهد النجاح اللافت الذي حققته هذه النسخة الاستثنائية سواء على صعيد الإقبال الكبير من الزوار وحجم المشاركة من العارضين الذين تجاوز عددهم 900 جهة محلية وعالمية.

وكان اليوم الختامي للمعرض الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار 5 أيام حافلاً بالمفاجآت السارة لزواره، حيث شهد الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز القيّمة من الذهب والمجوهرات التي رصدها المركز وشملت مجموعة من أطقم الألماس وكيلوغراماً من الذهب والتي كانت من نصيب 5 فائزين، إلى جانب ما تضمنه المعرض من برامج تثقيفية وأنشطة فنية بحضور عدد من المهتمين وممثلين عن قطاع الذهب والمجوهرات محلياً ودولياً، فضلاً عن العروض الحصرية على تشكيلات واسعة من المجوهرات الفاخرة والساعات الفريدة والأحجار الكريمة والمشغولات الذهبية والماسية التي أطلقت احتفاء باليوبيل الذهبي للمعرض.

وحقق الحدث في يوبيله الذهبي نجاحاً نوعياً مع تسجيله مشاركة هي الأكبر في تاريخه من حيث عدد العارضين والتي جاءت بزيادة بلغت 35% مقارنة بالنسخة الـ49 للمعرض، حيث شهد المعرض مشاركة أكثر من 400 عارض من ممثلي كبرى الشركات المتخصصة بتصميم وصناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية من مختلف دول العالم، ونحو 500 علامة تجارية محلية وعالمية، ونخبة من كبار صانعي ومصممي الساعات الفاخرة، كما سجل الحدث هذا العام وللمرة الأولى مشاركات دولية متنوعة من أمريكا اللاتينية وإفريقيا، بالإضافة إلى تواجد أجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الذهب المجوهرات من أبرزها إيطاليا والهند بنحو 110 شركات.

رعاية كريمة

وأكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن هذا النجاح غير المسبوق للمعرض ما كان ليتحقق لولا الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه ودعمه المتواصل لكافة الفعاليات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتي شكلت الركيزة الأساسية لنجاح إمارة الشارقة في استضافة كبرى المعارض والأحداث الإقليمية والعالمية.

وأشار العويس، إلى أن نسخة اليوبيل الذهبي هي بوابة جديدة يدخل من خلالها هذا الحدث إلى أعوام قادمة من النجاحات التي تفوق توقعات رواده، ويواصل بكل ثقة نموه المتسارع وتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية في تعزيز قطاع الذهب والمجوهرات على مستوى الدولة والمنطقة.

ملتقى عالمي

من جانبه، قال سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: إن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات شكّل في دورته الخمسين ملتقىً إقليمياً وعالمياً لكبرى العلامات التجارية، ونجح في ترسيخ مكانته كأحد أكبر المعارض المتخصصة في الذهب والمجوهرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال القفزات النوعية التي حققها على كافة الصعد، وهذا ما برهنت عليه الأرقام التي تمّ إنجازها وتمثلت بزيادة غير مسبوقة في عدد العارضين وحضور لافت من الزوار، وتأكيد محلي وإقليمي ودولي من قبل الدول والشركات للتواجد في الدورات القادمة.

وأشار سلطان شطاف، مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، إلى أن النسخة الخمسين من المعرض قدمت تجربة متميزة للعارضين والزوار على حد سواء، فقد شكّل المعرض منصة عالمية للاطلاع على أحدث الممارسات في صناعة الذهب والمجوهرات في ظل ما شهده من تنظيم لمنتدى مصممي المجوهرات في الشرق الأوسط والعديد من الورش والندوات التثقيفية المتخصصة، هذا بالإضافة إلى كونه فرصة متميزة وفرت للمصممين الإماراتيين الشباب كافة أشكال الدعم لصقل مواهبهم واستعراض مجموعاتهم الجديدة أمام هذا الجمهور الكبير وكبار الصاغة والمصنعين العالميين المشاركين.

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