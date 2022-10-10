«كهرباء دبي» توزع أرباحاً نقدية بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الأول

المصدر: البيان

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وافق مساهمو هيئة كهرباء ومياه دبي، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي، على البنود المدرجة في أول اجتماع للجمعية العمومية للشركة الذي عقد برئاسة معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وبحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ونسبة 90.19% من المساهمين.

وتم التصويت خلال الاجتماع على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليار درهم /6.2 فلس للسهم الواحد/ عن النصف الأول من عام 2022، وسيتم دفعها لحملة الأسهم المستحقين في أكتوبر 2022. كما تم التصويت كذلك على توصية مجلس الإدارة بشأن تعليق أي تخصيص إضافي من الأرباح للاحتياطي القانوني حيث يتجاوز الاحتياطي القانوني للشركة حاليًا 50% من رأس مال الشركة المدفوع.

وقال معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي " بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، عززت دبي نموها لتصبح اقتصاداً عالمياً مزدهراً ومتنوعاً. ونفتخر أن هيئة كهرباء ومياه دبي تضطلع بدور رئيسي في النجاح الذي حققته وتحققه إمارة دبي، فقد أسهم التطور المتسارع في الإمارة إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه. وتواكب الهيئة مسيرة النمو التي تشهدها دبي وتعكف على تطوير بنية تحتية فائقة التطور عالمية المستوى تُسهِم بشكلٍ هائل في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مُفَضَلة للأعمال والإقامة".

من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي " حققت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازات كبيرة منذ إدراجها في سوق دبي المالي في شهر إبريل 2022، وحققت إيرادات بلغت 12 مليارا و80 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وبلغ صافي الأرباح في النصف الأول 3.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 33% عن نفس الفترة من عام 2021 وقد أسهم في تحقيق هذه النتائج الجيدة نمو الطلب على الكهرباء بنسبة 6.3% ونمو الطلب على المياه بنسبة 6.4% في النصف الأول من عام 2022. كما ارتفع عدد حسابات الكهرباء والماء بنسبة 5.1% في الفترة ذاتها. وتسير مشاريعنا الجارية قُدُمًا على نحوٍ جيد، ويشمل ذلك الاستثمار في محطات توليد الطاقة النظيفة بنظام المنتج المستقل في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي يُعَد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم بنظام المنتج المستقل، واستثمارات خضراء أخرى، نذكر منها على سبيل المثال المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميجاوات في حتا ومحطة تحلية مياه لإنتاج 40 مليون جالون من مياه البحر بالتناضح العكسي. ولتشجيع التنقل الأخضر، توفر الهيئة 336 محطة "شاحن أخضر" للسيارات الكهربائية تغطي جميع أرجاء إمارة دبي. وتعمل الهيئة على زيادة هذا العدد ليصل إلى أكثر من 1,000 محطة بحلول عام 2025".

وأضاف معاليه " هناك مشروعات جديدة تأتي ثمرةً لاستراتيجية الهيئة للتحول إلى الطاقة الخضراء، وسوف تُتَرجَم هذه المشروعات في المستقبل إلى تدفقات نقدية قوية ومستدامة، ما يدعم سياسة توزيع الأرباح، وتحقيق عوائد مجزية على رأس المال للمساهمين. وبالنظر إلى الأداء المالي الممتاز للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، وفي إطار سياسة توزيع الأرباح التي تم الإعلان عنها، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح نقدية بقيمة 6.2 فلس للسهم الواحد /3.1 مليار درهم/ عن النصف الأول من عام 2022".

وأشاد معالي سعيد الطاير بموظفي الهيئة والمتعاملين، والشركاء، وجميع المعنيين على دعمهم المستمر، كما تقدم بالشكر للمستثمرين الحاليين والجدد على ثقتهم بالهيئة ونموذج أعمالها وفريق إدارتها، مؤكداً أن هيئة كهرباء ومياه دبي ستواصل العمل مع جميع المعنيين لتعزيز مكانة الهيئة المتميزة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

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