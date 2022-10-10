«الاقتصاد» تُطلق برنامج «هاكاثون السياحة»

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت وزارة الاقتصاد برنامج «هاكاثون السياحة» Tourism TechGen بالتعاون مع عدد من الجامعات الوطنية والهيئات السياحية وشركاء القطاع السياحي بالدولة وبالشراكة مع منصة بلاج آند بلاي العالمية المختصة بتنمية الابتكار.

ويتضمن هاكاثون برنامجاً تدريبياً ومسابقة لتطوير وتدريب الكوادر الشابة والناشئة من طلاب الجامعات في الدولة على مهارات ريادة الأعمال السياحية، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع واكتساب المهارات القيادية، ونشر الوعي لديهم بأهمية قطاع السياحة داعماً أساسياً لاقتصاد الدولة، وتطوير مهاراتهم في مجال عرض الأفكار الإبداعية، وإمدادهم بالحلول الرقمية والتكنولوجية التي تساعدهم على بناء مشاريع ريادية ناجحة.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: حققت الإمارات خطوات واسعة في القطاع السياحي، باحتسابه قطاعاً حيوياً ورافداً رئيساً لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، إذ يشهد هذا القطاع تطوراً مستمراً في الدولة، وسجل مستويات نمو قوية وقياسية في المرحلة الماضية، ما أسهم في بناء منظومة سياحية متكاملة وراسخة، جعلت الإمارات في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، وأسهمت في إبراز ريادتها في المؤشرات التنافسية العالمية والإقليمية.

وأضاف: يأتي البرنامج ضمن جهود ومبادرات الوزارة لدعم فرص مشاركة الكوادر الوطنية الشابة في الأنشطة والمشاريع السياحية بالدولة، وتعزيز المكانة الحيوية للقطاع السياحي عنصراً رئيساً وحيوياً في جاذبية الأعمال والاستثمارات للدولة ومساهماً فعّالاً في نمو الاقتصاد الوطني، وسنعمل مع شركائنا المحليين والدوليين من خلال هذا البرنامج على تزويد أبنائنا من طلاب الجامعات مهارات المستقبل في المجال السياحي، وابتكار وتطوير أعمال ريادية ناجحة، وتوفير الممكنات والفرص كافة التي تعزز من إسهامهم وانخراطهم في هذا المجال، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ومستهدفات ومبادئ الخمسين، وبما يعزز مكانة الإمارات في خريطة السفر والسياحة العالمية.

ومن جانبه قال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «تشكل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو مساعينا لتقديم خدماتنا بصورة تواكب أحدث التطورات التقنية والرقمية، بما يستجيب لتطلعات المتعاملين، ولا سيما الشباب منهم، من خلال إشراكهم مع أصحاب القرار والمعنيين في عملية تطوير المجتمع ورفع مستوى رفاهيته».

وأضاف: «من خلال الاستفادة من الأفكار الإبداعية التي سيقدمها طلبة الجامعات والخريجون الجدد في هاكاثون هذا العام، ودمجها في الخبرات الكبيرة التي تملكها الهيئة، سنكون قادرين على تحويل الأفكار الملهمة إلى مشاريع مستدامة تخدم مجال السفر والضيافة للعديد من الأعوام المقبلة، كما تستهدف الهيئة عبر هذا هاكاثون تنمية مهارات الشباب والطلاب المشاركين وصقلها، وتزويدهم المعارف اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية بنّاءة، ليسهموا مستقبلاً في عملية مسيرة التنمية الشاملة التي تتوجه اليوم بخطوات واضحة وتفاؤل كبير نحو التحوّل الرقمي والذكي في مختلف القطاعات الحيوية بإمارة الشارقة خصوصاً والدولة عموماً بما يخدم رؤى القيادة الرشيدة وينمّي إسهامات الشباب ويدعم الابتكارات الوطنية ما يثري اقتصاد البلاد ويحقّق استدامته».

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «يسعدنا أن نكون شريكاً في برنامج هاكاثون السياحة، الذي يمثل فرصة مهمة لتشجيع الأفكار الريادية في مجال السياحة، وتوفير التوعية والدعم للطلاب والمواهب الشابة الذين يمتلكون حلولاً ابتكارية تعزز من تنمية صناعة السفر والسياحة في إمارة رأس الخيمة وفي دولة الإمارات».

وقال سعيد عميدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلاج آند بلاي: يتيح لنا هاكاثون فرصة مهمة للتواصل مع المواهب الشابة الذين يطورون حلولاً متميزة من شأنها أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة. ونحن في شركة بلاج آند بلاي الشرق الأوسط، نجدد التزامنا دعم ورعاية مثل هذه الفعاليات التي تسهم بشكل مباشر في استقطاب المواهب الجديدة وتوفير الحلول الذكية.

وقال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: نتطلع لأداء دور أساسي في هذه المبادرة المهمة. ونواصل اليوم تعزيز شراكاتنا مع الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص لدعم تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في مجال التنمية والتنوع الاقتصادي من خلال احتضان المواهب الوطنية الشابة وتطويرها.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: يسرّ الاتحاد أن تدعم هاكاثون الذي تنظّمه وزارة الاقتصاد والذي سيتيح للطلاب فرصة تطوير حلول مبتكرة للمساعدة على تنمية وتطوير قطاع السياحة متمنياً لهم النجاح والريادة وأتطلع قدماً إلى رؤية أفكارهم مطبّقة على أرض الواقع.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين بالقطاع السياحي، وأبرزهم دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبى، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وكليات التقنية العليا، وشركة الاتحاد للطيران، ومجموعة أدنيك، وجامعة زايد، التي تستضيف هاكاثون في حرمها الجامعي، إلى جانب منصة بلاج آند بلاي العالمية الرائدة في مجال التطوير والابتكار

ويضم البرنامج مسابقة يستعرض فيها الطلاب الأفكار التي تم تطويرها في فترة التدريب على لجنة التحكيم، والتي تقوم باختبار الفرق الطلابية الفائزة. ودعت الوزارة الطلاب للمشاركة في برنامج هاكاثون السياحة عبر موقعها الإلكتروني https://bit.ly/3yehsaR، علماً بأنه تم فتح باب التقديم، وسيتم إغلاقه في بداية نوفمبر وسيتم الإعلان عن الفرق الطلابية الفائزة بالمسابقة في النصف الثاني من شهر نوفمبر.

منصة

منصة الابتكار بلاج آند بلاي، الشريك التقني لبرنامج ومسابقة هاكاثون السياحة، تتخذ مقراً رئيساً في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمتلك خبرات واسعة في مجال تدريب وتطوير الكوادر البشرية على مهارات الابتكار وريادة الأعمال، كما قدمت العديد من الإسهامات لكبرى الشركات في مجال الابتكار المؤسسي وخاصة التحول الرقمي، وتعد من كبرى المنصات المستثمرة في مجال رأس المال المخاطر عالمياً، إذ تقوم بنحو 250 عملية استثمار سنوياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز