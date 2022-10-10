«أدنوك للحفر» تحصل على عقد بقيمة 5.62 مليار درهم لدعم توسعة عمليات أدنوك البحرية

المصدر: وام

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم عن ترسية عقد بقيمة 5.62 مليار درهم "1.53 مليار دولار أمريكي"على "أدنوك للحفر".

ويدعم هذا العقد توسعة عمليات "أدنوك" في المناطق البحرية وتحقيق هدف زيادة السعة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة الموثوقة والمنخفضة الانبعاثات.

ويشمل نطاق العقد الذي أرسته شركة "أدنوك البحرية"، والبالغ مدته عامين، توفير 12 حفارة ذاتية الرفع وحفارتي جزر بالإضافة إلى خدمات الحفر المتكاملة ذات الصلة.

وفيما تواصل "أدنوك البحرية" وشركاؤها الاستراتيجيون الدوليون العمل على زيادة القيمة من موارد النفط والغاز البحرية في أبوظبي، يهدف هذا العقد إلى الاستفادة من قدرات "أدنوك للحفر" في تقديم خدمات حفر متكاملة ومكانتها كأكبر شركة حفر في المنطقة من حيث عدد قطع أسطول حفاراتها، لتعزيز القيمة ورفع الكفاءة مع الحد من التأثيرات البيئية المصاحبة لعمليات الحفر.

وستتم إعادة توجيه أكثر من 80% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

و قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك" - بهذه المناسبة - : "من خلال هذا العقد، ستواصل شركة ’أدنوك البحرية‘ الاستفادة من موارد الطاقة البحرية في أبوظبي بطريقة مسؤولة ودعم جهود ’أدنوك‘ الرامية لزيادة السعة الإنتاجية من النفط لتلبية الطلب العالمي المتزايد على موارد طاقة منخفضة الانبعاثات. وتعتبر ’أدنوك للحفر‘ شركة رائدة عالمياً في خدمات الحفر وتجهيز الآبار. وستسهم خبرتها الطويلة وقدراتها الفنية العالية في تعزيز القيمة والحد من التأثيرات البيئية المصاحبة للعمليات. وفيما تواصل ’أدنوك‘ سعيها نحو زيادة سعتها الإنتاجية، ستساهم القيمة المحلية المضافة الكبيرة من هذا المشروع في تنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة بشأن دعم النمو والتنويع الاقتصادي بالدولة".

ويدعم هذا العقد جهود "أدنوك" الرامية لتحقيق هدف زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات. وأسهمت القدرة التنافسية العالية والإمكانيات الشاملة والخبرة الفنية العالمية لشركة "أدنوك للحفر" في رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات "أدنوك" البحرية بشكلٍ كبير.

يذكر أن شركة "أدنوك للحفر" نجحت منذ إعلانها عن تقديم خدمات حفر متكاملة في عام 2018، في توفير أكثر من 917.5 مليون درهم "250 مليون دولار أمريكي" لعملائها ، وذلك من خلال إنجاز عمليات حفر متكاملة وإنشاء وتهيئة الآبار بكفاءة.

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