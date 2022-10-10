«دبي للمفروشات» يتواصل بعروض رائعة

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل فعاليات مهرجان دبي للمفروشات في دورته الرابعة فيما تتسابق المراكز التجارية والمحال في تقديم باقة من الأنشطة والأفكار المبتكرة والتخفيضات والعروض الترويجية على تشكيلة واسعة من قطع الأثاث والمفروشات المنزلية، مع مشاركة واسعة من مراكز التسوق والمتاجر في أنحاء الإمارة. وبحسب مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للمفروشات فإن الحدث الذي يستمر حتى الخميس المقبل يزخر بالعديد من العروض والتخفيضات على منتجات أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية والتي يمكن للزوار والمتسوقين الاستفادة منها.

ويقدم المهرجان تخفيضات تصل إلى 80% على قطع الأثاث في متاجر ومواقع منها «هوم سنتر»، و«هوم بوكس» في الواحة مول، و«هومز آر أص» في ابن بطوطة مول، وحول الإمارات للمفروشات المنزلية في مدينة مول، و«دانوب هوم» في البرشاء مول.

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