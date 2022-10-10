رأس الخيمة تحتفل بيوم الطيران المدني الإماراتي

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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أشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس مطار رأس الخيمة الدولي وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بالدعم والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، لتطوير السياحة والمبادرات لتسهيل الأعمال التجارية، لضمان النجاح الشامل للإمارة.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: تحتفل الإمارات بيوم الطيران المدني الإماراتي في الخامس من أكتوبر من كل عام، حيث اعتمد مجلس الوزراء هذا اليوم من أجل خلق الوعي، وتقديم الدعم المستمر لتطور وتقدم مجتمع الطيران في دولة الإمارات.

ورحب الشيخ سالم القاسمي في أعقاب تعافي العالم من «كوفيد 19» بعودة السفر إلى طبيعته للمسافرين وشركات الأعمال الجديدة، مشيراً إلى أنه تمت مراجعة اللوائح والسياسات في ضوء ديناميكيات الصناعة المتغيرة التي أدت إلى تحسين إجراءات السلامة والنظافة والأمن.

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