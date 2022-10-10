162 ملياراً تجارة «دافز» في 2021 بنمو 36 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عن تسجيل المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» نتائج استثنائية في عام 2021، إذ سجلت تجارتها غير النفطية 162 مليار درهم بنمو سنوي 36 % مقارنة بعام 2020، لتعود بذلك إلى مستويات ما قبل الجائحة، وفق الأرقام الصادرة عن المنطقة بالتعاون مع جمارك دبي، في خطوة تؤكد التعافي الكامل من تبعات الجائحة وأثرها في النشاط الاقتصادي والحركة التجارية.

إسهام

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: لا شك في أننا سعداء بهذه النتائج الاستثنائية التي تسلط الضوء على الإسهام الاستراتيجي للمنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» في مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والتي أدت دوراً محورياً في تعزيز مسيرة التعافي لاقتصاد دبي خاصة والاقتصاد الوطني عامة، في مشهد يؤكد التعافي الشامل من تبعات جائحة «كوفيد 19» بعودتها إلى مستويات ما قبل 2020، وهو ما عزز بالتالي من مهمتها الرامية إلى دعم الأهداف الاستراتيجية نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد، عبر قطاع التجارة الذي يمثل رافداً أساسياً من روافد اقتصاد دبي وموقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية.

وأشار سموه إلى أن هذه النتائج غير المسبوقة، تنسجم مع الأداء الاقتصادي الوطني الذي سجل قفزات نوعية في الفترة الماضية إثر النمو القوي للتجارة غير النفطية في دبي، والتي باتت بمقام قاعدة جديدة للانطلاق في العام الجاري والسنوات المقبلة نحو آفاق جديدة من الريادة، بالنظر إلى مجموعة المبادرات والتطورات التي تبنتها دبي في قطاعاتها التجارية سواء على صعيد منظومة الخدمات الرقمية، أو تطوير البنية التحتية اللوجستية، واستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية التي نجحت في تطبيق أنظمة تشغيلية وفق أعلى معايير السرعة والكفاءة والتنافسية.

مبادرات

وقفزت تجارة «دافز» غير النفطية بنسبة 36% مقارنة بعام 2020 والتي تجاوزت 119 مليار درهم، وذلك بفضل سلسلة من المبادرات الاستراتيجية والنوعية التي أطلقتها المنطقة الحرة لدعم المجتمع الاقتصادي وشركات المنطقة الحرة العالمية ومتعددة الجنسيات والمتوسطة والصغيرة، إلى جانب البيئة الاستثمارية عالمية المستوى، فضلاً عن جهودها لضمان انسياب الحركة التجارية وسلسلة التوريد التي تعتمد على إمارة دبي بوصفها قلب منظومة التجارة العالمية.

وأسهم أداء المنطقة الحرة بمطار دبي في 2021 في دعم تجارة دبي غير النفطية، إذ بلغ إسهام المنطقة الحرة 10.7% من مجمل تجارة دبي غير النفطية، مسجلة مستويات نمو أسرع من المتوقع في مختلف القطاعات لتحقيق فائض تجاري بلغ 9.3 مليارات درهم. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بالنمو الكبير الذي شهدته الواردات بنسبة 48% والتي تجاوزت حتى المستويات القياسية التي وصلت إليها في عام 2019، والنمو بنحو 4 أضعاف في نتائج الصادرات التي بلغت 1.4 مليار درهم.

خطط دقيقة

من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لـ«دييز»: تسلط هذه النتائج النوعية الضوء على نجاح وفاعلية الخطط الاستراتيجية التي وضعتها دبي بهدف تعزيز مسيرة قطاع التجارة غير النفطية وتطوير عملياته التشغيلية وفق هيكل تنظيمي جديد وشامل، نجح في بناء منظومة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة التي تؤسس لمرحلة جديدة من التميز والنمو على جميع الصعد، فضلاً عن المرونة في التكيف مع الظروف الإقليمية والعالمية، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لجميع الأطراف.

ونوه الزرعوني بأن دبي استفادت من مرحلة الجائحة بالتركيز على وضع الخطط الدقيقة ومواصلة تعزيز شراكاتها وعملياتها في خطوة بدأت تؤتي ثمارها من هذه النتائج الاستثنائية، ليكون عام 2022 اليوم بمقام خريطة طريق جديدة نحو مواصلة البناء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي في قطاع التجارة غير النفطية، ومركز عالمي للتجارة الدولية، وهو ما يبدو جلياً في مجمل نمو الواردات إلى الإمارة، فضلاً عن تمكين الشراكات واستقطاب شركات عالمية جديدة، اتخذت من دبي مقراً لعملياتها العالمية.

وتعكس هذه النتائج القوية الدور البارز الذي أدته المنطقة الحرة بمطار دبي على صعيد تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها إمارة دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم الاقتصاد الوطني وقطاعات الأعمال والمنظومة الاستثمارية والشركات بمختلف أنواعها وأحجامها في مرحلة اقتصادية مهمة وتجاوز تحدياتها بكفاءة عالية ترسخ مكانة الإمارة العالمية.

قطاعات وشركاء

وشهدت «دافز» في عام 2021 تحقيق نمو متميز أسهم في تسجيل فوائض عبر مختلف قطاعات الأعمال بشكلٍ عام، وقطاعي الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية ومجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحلي والمصوغات بشكلٍ خاص، واللذين شهدا نمواً بين 36% و46% مشكلين نحو 94% من مجمل تجارة «دافز».

وكانت مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية المحرك الرئيس في تجارة «دافز» في عام 2021 مشكلة 74.6% من الصادرات بقيمة 63.9 مليار درهم و77.1% من الواردات بقيمة 58.9 مليار درهم، تلتها مجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحلي والمصوغات بنسبة 19.3% من الصادرات بقيمة 16.5 مليار درهم و16.7% من الواردات بقيمة 12.7 مليار درهم.

وعلى مستوى الشركاء التجاريين لـ«دافز» شكلت القارة الآسيوية نسبة 43% من مجمل تجارة «دافز» بقيمة 69.5 مليار درهم، تلتها دول منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بنسبة 37% وبقيمة 60.7 مليار درهم، والقارة الأوروبية بنسبة 13% وبقيمة 21.6 مليار درهم. يذكر أن المنطقة الحرة بمطار دبي أطلقت سلسلة من حزم التحفيز الاقتصادي لدعم الشركات العالمية والصغيرة والمتوسطة في مرحلة الجائحة وتحدياتها الاقتصادية التي أثرت في معظم قطاعات الأعمال والتي برهنت على فاعليتها وأهميتها في ضمان منح لهذه الشركات المرونة اللازمة لاحتواء تأثير الجائحة استكمالاً لنهج إمارة دبي ومستهدفاتها في هذا الإطار.

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