«الإمارات للخدمات الصحية» تستعرض مشاريعها المبتكرة في «جيتكس 2022»

المصدر: دبي - وام

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تستعرض مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال مشاركتها في معرض «جيتكس 2022»، الذي ينطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي، حزمة من الخدمات المبتكرة التي أدخلتها إلى منظومتها من الخدمات الصحية النوعية وأحدث المشاريع الصحية التي تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وتطرح المؤسسة خلال مشاركتها في الحدث العالمي أحدث التقنيات الذكية التي توفرها ضمن منظومة خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها للمتعاملين، ومن بينها مشروع «ID NOW»، وهو جهاز محمول للزوار يعمل على فحص «كوفيد 19» مع تشخيص سريع وبنتائج في غضون أقل من 13 دقيقة.

وتوفر المؤسسة خلال المعرض تصميماً تفاعلياً للموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي والخدمات الإلكترونية والذكية التي توفرها للمتعاملين، ليستعرض أمام الزوار ميزاتها وأهم الخصائص والمعلومات المتعلقة بالخدمات الصحية والرقمية الذكية من خلال شاشات جيتكس في المنصة الخاصة بها في المعرض.

وتستهدف المؤسسة من خلال إبراز موقعها الإلكتروني الذي أطلقته في نوفمبر من العام 2021 بعد دراسة حاجات ومتطلبات المتعاملين إطلاع الجمهور على أفضل الممارسات في هذا المجال لتصميم موقع شامل ومتكامل يضمن رضا وسعادة المستخدمين والمتعاملين ويحقق توقعاتهم.

ويستعرض الموقع أحدث المستجدات والأخبار وبطاقات الخدمات وأبرز الفعاليات والمبادرات والبيانات المفتوحة بطرق تضمن وصول المعلومات لكافة شرائح المجتمع باللغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية الترجمة إلى 108 لغات بواسطة خاصية ترجمة غوغل المتوفرة به.

وأكدت مباركة إبراهيم المديرة التنفيذية لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مشاركة المؤسسة تندرج في سياق تعزيز حضورها الفعال والمؤثر في واقع قطاع الرعاية الصحية والخدمات الطبية وتكريس دورها الحيوي في توفير أعلى معايير الخدمات الصحية العالمية وفقاً لأفضل الممارسات الحديثة من خلال استعراض تقنيات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها الميدان الطبي حول العالم.

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