مايم كاست تستعرض مزايا منصات العمل التشاركي في جيتكس 2022

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض مايم كاست، الشركة المختصة بأمن البريد الإلكتروني ومنصات العمل التشاركي، مزايا وتوافر منصتها Mimecast X1 خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2022.

فقد أدى انتشار بيئات العمل المدمجة وارتفاع نسبة استخدام قنوات التواصل الرقمية إلى زيادة المساحات المعرّضة للهجمات، الأمر الذي أسهم في ظهور مخاطر أمنية جديدة في المؤسسات تهدد البيانات والأفراد على حد سواء. ومن خلال حماية البريد الإلكتروني ومراسلات العمل، صممت منصة مايم كاست X1 بحيث تستفيد من مصادر الاستقصاء الغنية في معرفة المزيد عن الأفراد وكيفية عملهم بشكل تعاوني، إذ تساعد تلك المرئيات المؤسسات في العمل مطمئنة إلى حماية الأفراد والبيانات والمراسلات.

وقال ويرنو غيفرز، خبير الأمن السيبراني لدى مايم كاست: «يقدم جيتكس للشركات فرصة رائعة لعرض الحلول الجديدة والتواصل مع العملاء والشركاء والمؤسسات الأخرى المهتمة بالمجال نفسه. وبالنسبة لنا في مايم كاست فإن تلك فرصة فريدة لعرض رؤيتنا الجديدة للمساعدة في حماية الأعمال والتأكيد على أهمية العمل ضمن منظومة متكاملة. ومن خلال مشاركتنا إلى جانب شركائنا في Netskope، نتطلع إلى بيان كيفية استفادة الشركات من حلول Netskope للأمن السحابي وحلول مايم كاست لأمن البريد الإلكتروني لتحقيق مستويات مثلى من الحماية والاستجابة في وجه مجموعة واسعة من التهديدات».

وتتوقع غارتنر أن تتضمن متطلبات الأداء ضمن عقود التوظيف لحوالي 50% من المسؤولين التنفيذيين متطلبات تتعلق بالمخاطر بحلول العام 2026، وقد صممت منصة مايم كاست X1 بشكل يقلل من المخاطر المرتبطة بمراسلات البريد الإلكتروني – والتي تعد الناقل الأبرز للهجمات – بالإضافة إلى المساعدة في تمكين المؤسسات من تأمين بيئة مكان العمل. وتعدّ المنصة أساسًا لحزمة منتجات مايم كاست التي تجمع قدرات متفوقة للكشف وتحقيق الاعتمادية والمرونة والتوسع، كما يمكنها تحويل البيانات إلى مرئيات تجعل من قدرات الأمن أداة بالغة الأهمية في تأمين المؤسسات حول العالم.

ويذكر أن منصة مايم كاست X1 تتضمن أربعة ابتكارات جوهرية صممت لتقليل المخاطر وإدارة الجوانب المعقدة:

• Mimecast X1™ Precision Detection: وهي ميزة للكشف الدقيق صممت بهدف تطبيق أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة بهدف تمكين الكشف الذكي عن التهديدات الناشئة وأنواعها غير المعروفة، فيما تحافظ طبقات الحماية على أمان المستخدمين طوال مسار التعرض للمخاطر. وبفضل أفضل قدرات الاطلاع على مشهد التهديدات والمستمدة من مراقبة مايم كاست لحوالي 1.3 مليار رسالة بريد إلكتروني يوميًا، فإن بوسع هذه الميزة حظر الغالبية العظمى من تهديدات البريد الإلكتروني بشكل فوري.

• Mimecast X1™ Service Fabric: من خلال تمكين العملاء من النمو بشكل آمن وسلس، وعرض مرئيات المستخدمين بشكل يسرّع الكشف والاستجابة، فإن بوسع Mimecast X1 Service Fabric أن تشكّل أساسًا متينًا للأمن السحابي.

• Mimecast X1™ Data Analytics: تمثل إمكانات تحليل البيانات هذه أساسًا لمجموعة واسعة من الخدمات والقدرات التي تتنوع من كشف وتحليل التهديدات الجديدة وتسريع ابتكار المنتجات وحتى المحتوى الثريّ للباحثين وتقديم الدعم لربط البيانات بالنظم بشكل يتجاوز البريد الإلكتروني، ولهذا فقد صممت تلك الميزة لتحقيق هدف أساسي هو إتاحة المعلومات للعملاء بشكل يمكنهم من اتخاذ الإجراء الصائب.

• Mimecast Extensible Security Hooks (MESH): وهي ميزة تكشف منظومة واسعة جدًا من واجهات برمجة التطبيقات وتدعم سرعة وبساطة التكامل مع الاستثمارات الأمنية القائمة. فقد تم تنفيذ المئات من عمليات التكامل مع حلول الأمن التي يوفرها طرف ثالث، بما في ذلك إدارة أمن المعلومات والأحداث، والكشف والاستجابة الممتدة، والكشف والاستجابة في النقاط النهائية والاستجابة المؤتمتة للأحداث الأمنية وغيرها. وأدى ذلك إلى تقليل التعقيد وتخفيض المخاطر وتحسين مردود الاستثمارات الأمنية.

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