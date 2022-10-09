«ساس» و«إميركوم» تدعمان التحوّل الرقمي الإقليمي عبر حلول الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ساس»، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال تحليلات البيانات، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «إميركوم»، إحدى الشركات البارزة في مجال تكامل الأنظمة بدولة الإمارات. وتهدف الشركتان إلى تقديم الحلول المتقدّمة للعملاء الذين يرغبون في نمو مستدام لأعمالهم من التكنولوجيا التي تعتمد على البيانات والتي تتجاوز الأرقام المتعلقة بكيفية تحقيق الأرباح أو فقدانها، بل أيضاً توفر رؤى عما يحدث داخل مؤسساتهم الآن حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل لمشاريعهم المستقبلية.

أسست شركة إميركوم في عام 1984، وتُعدّ اليوم أحد أبرز مقدمي الخدمات التقنية في منطقة الشرق الأوسط، إذ تقود العديد من مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات الصناعية للنجاح. وتلتزم إميركوم تلبية احتياجات الأعمال وتوقعات العملاء من خلال تقديم حلول تقنية شاملة ومتقدمة عبر شبكة شركائها الواسعة. وتتيح إميركوم لعملائها الاستفادة من أفضل خدمات حلول «ساس» القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، والأمن، وتحويل القوى العاملة لتحقيق العمل بنجاحٍ تام.

ومن المتوقع، وفقاً لشركة البحوث «آي دي سي»، أن يتجاوز إنفاق الشركات على تقنية المعلومات هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا حاجز 40.2 مليار دولار. وكذلك من المتوقع أن ينمو الإنفاق على مبادرات التحوّل الرقمي في حقبة ما بعد الجائحة، وضمن إنفاق الشركات على تقنية المعلومات، من 26 في المئة في عام 2020 إلى 38 في المئة في 2024، ما يُعدّ مؤشراً واضحاً إلى انتقال السوق نحو الاستراتيجيات القائمة على الرقمنة في المقام الأول، والتبنّي السريع لتقنيات مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، التي تتيح رؤىً ومعلومات تحويلية تستفيد منها المؤسسات في سعيها للتقرّب من عملائها وضمان النمو المستدام للأعمال التجارية.

وقال محمد أبو زكي، الرئيس التنفيذي لشركة «إميركوم»: «كل ما تحتاجه للنجاح في العالم الرقمي اليوم التكنولوجيا المناسبة المقترنة بالعملية المثالية. ونفتخر بالشراكة المبرمة مع ساس لأننا نؤمن بمعرفة شبكتنا الجغرافية اتجاهات السوق التي ستساعد الشركات على تحقيق آفاق جديدة من خلال اكتشاف فرص إيرادات جديدة».

من ناحيته، أكّد ميشيل الغريّب، التزام «ساس» مساعدة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وقيادة دفّة التوجيه في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي، مشيراً إلى أن ضمان استخلاص النتائج المتوخّاة من الاستثمارات التقنية المستدامة أمر ضروري لترك بصمة مهمة في المنطقة. وقال: «يكمن هدفنا من الشراكة مع إميركوم في تزويد عملائنا التقنيات والخدمات والموارد المناسبة وأفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز أعمالهم ورفع كفاءاتهم في المستقبل».

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