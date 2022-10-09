70 % زيادة في المؤسسات التي تتبنى الأتمتة الشاملة للبنى التحتية

المصدر: دبي - البيان

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توقع قرابة 85 % من مديري البنى التحتية والعمليات التقنية ممن لا يعتمدون حالياً الأتمتة الكاملة توجهاً نحو المزيد من الأتمتة خلال فترة عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة، وذلك وفقاً لاستطلاع صدر مؤخراً عن شركة «جارتنر»، إذ توقعت شركة الأبحاث أنه بحلول العام 2025، فإن 70 % من المؤسسات سوف تتبنى هيكلية أتمتة منتظمة قادرة على تعزيز المرونة والكفاءة، وهو ما يمثل زيادة بمعدل 20 % عما كانت عليه الحال في العام 2021.

وقال يينو جينغ، نائب الرئيس لدى «جارتنر»: «تعتبر الأتمتة عاملاً أساسياً للبنى التحتية والعمليات I&O لتعزيز نطاقها بما يخدم الاستجابة للمتطلبات المتزايدة لأعمال المؤسسات الرقمية، إذ يمكن لتقنيات أتمتة البنى التحتية والعمليات أن تدعم تقنية المعلومات من خلال تمكينها من الاستجابة السريعة للوصول للسوق، وتعزيز مرونة الأعمال، وضمان الامتثال الأمني والمتطلبات التنظيمية وتحسين كلفة الخدمات».

وكانت «جارتنر» قد أجرت استبيانها في الفترة ما بين أبريل وحتى مايو من العام 2022، وشمل 304 من قادة البنى التحتية والعمليات وفريق عملهم المباشر في أسواق أمريكا الشمالية، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، واستهدف شركات تصل عائداتها السنوية إلى مليار دولار أمريكي أو ما يزيد.

الأتمتة أكثر حضوراً

وكان الاستبيان قد كشف أن الأتمتة في البنى التحتية والعمليات غالباً ما تؤدي دوراً في مرحلة التنفيذ، مثل تنفيذ التطبيقات (47 %)، وأتمتة أعباء عمل البنى التحتية والعمليات (43 %)، وحلول أجهزة المستخدم النهائي (41 %). من جانب آخر، أقرّ تسعون بالمئة من المشاركين الذين يستخدمون أتمتة تنفيذ التطبيقات بالقيمة التي تتيحها هذه الأتمتة.

وقالت ميلاني فريز، مديرة قسم الأبحاث لدى «جارتنر»: «يمكن لأتمتة عمليات التنفيذ أن تساعد في تسهيل التقاطعات ما بين البنى التحتية والعمليات I&O وبين المستخدم النهائي، فظهور العمليات والتطوير DevOps، ومنظومات التطوير المرنة Agile، وهندسة موثوقية المواقع، أسهم في زيادة معدلات الأتمتة ضمن مجال عمليات مثل المراقبة ومعالجة الطوارئ، إلا أنه يبقى من الصعب إلى حد ما قياس جدوى هذه الاستثمارات لصعوبة ربطها بعائدات غير مباشرة»، فعلى سبيل المثال، يعمد حالياً 22 % فقط من قادة البنى التحتية والعمليات I&O لأتمتة عمليات الترقية ومعالجة الثغرات الأمنية، غير أن 70 % من أولئك الذين يقومون بأتمتة هذه العمليات يلمسون جدوى وتأثير ذلك على الأعمال، ويؤكدون ضرورة توسيع نطاق الأتمتة في مجال البنى التحتية والعمليات ليشمل القطاعات التشغيلية.

حالات الاستخدام

وأقرّ 21 % فقط من المشاركين في الاستبيان بتحقيقهم معدلات نجاح عالية في مساعي أتمتة البنى التحتية والعمليات لديهم، وكانت أبرز التحديات التي واجهتهم في هذا الصدد قد شملت تقييم عائدات الاستثمار لاختيار أفضل الفرص المتاحة من حالات الاستخدام، وتغيير أسلوب العمل لتبني منهجيات تركز أكثر على المستخدم النهائي، وتحسين العمليات والبنى التحتية القديمة، وتطوير واستقطاب المهارات ذات الصلة.

وأضافت فريز: «عند اختيار مبادرات الأتمتة يميل قادة البنى التحتية والعمليات إلى النظر في جدوى هذه المبادرات وحجم الطلب أكثر من الاعتماد على القيمة المضافة الممكنة للأعمال. ويمكن لهؤلاء المسؤولين تحقيق المزيد من المكاسب المستقبلية من استثمارات الأتمتة هذه في حال إقدامهم على إعادة النظر في أولويات هذه الاستثمارات التي يمكن إعادة توظيفها لتعزيز الابتكار ودعم الأولويات الناشئة للأعمال».

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