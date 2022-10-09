بلدية عجمان تطلق خدماتها الذكية في جيتكس 2022

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن إتمام كل تجهيزاتها للمشاركة في معرض جيتكس 2022، والذي ستشارك به تحت مظلة حكومة عجمان، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة الواقعة بين 10 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر من العام الجاري 2022.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة تحرص وبتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، على المشاركة في كل عام في الحدث التقني الأهم في العالم، والذي يجمع الخبراء والمختصين وكبرى الشركات والجهات الرائدة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ويعد صرحاً جامعاً للجهات والقطاعات لتبادل الخبرات والاطلاع على أهم الأفكار والمشاريع الواقعية التي تجود العمل وتلقي بظلالها الإيجابية على كل مناحي الحياة.

وذكر أن الدائرة أعدت خطة شاملة ومتكاملة لإطلاق التطبيقات والخدمات الذكية، كما واستندت لفريق عمل طموح سيسعى للتواصل المباشر مع كل الفئات والشرائح المتوافدة لجناح الدائرة، لتعريفهم بالخدمات وتمكينهم من استخدام التطبيقات بسهولة وخلال وقت قياسي.

من جانبها أوضحت هند الشامسي مدير إدارة الخدمات الذكية بالدائرة رئيس فريق عمل دائرة البلدية في معرض جيتكس أن أيام المعرض ستشهد العديد من الفعاليات والأحداث النوعية، مبينة أن هدفنا الوصول للمتعاملين والالتقاء بهم عن قرب ومعرفة احتياجاتهم والاستماع لآرائهم وأفكارهم النيّرة، فهم أساس النجاح وعنوان التغيير.

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