«ورشة حكومة دبي» تستعرض أحدث تقنيات خدمة العملاء في «أسبوع جيتكس للتقنية»

المصدر: دبي - البيان

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تُشارك ورشة حكومة دبي في «أسبوع جيتكس للتقنية 2022»، الذي يقام في الفترة من 10 وحتى 14 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. وتستعرض الورشة في هذه المشاركة مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الذكية التي تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين ومستويات رضاهم عن الخدمات المقدمة بما يهدف إلى الارتقاء بالقطاع الخدمي الحكومي في دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وقال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: «يواصل أسبوع جيتكس للتقنية أداء دوره محفزاً قوياً في تعزيز مكانة دبي على مستوى المنطقة والعالم باحتسابها سوقاً رائدة في مجال تبني أحدث التقنيات والابتكارات. ونحن حريصون على المشاركة في هذا الحدث المهم انطلاقاً من التزامنا تبني التقنيات المبتكرة بهدف تقديم خدمات متميزة لمتعاملي ورشة حكومة دبي».

وأضاف الرئيسي: «تستعرض ورشة حكومة دبي بمشاركتنا في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، مجموعة من الخدمات الذكية التي توفر تجربة سلسة وسهلة للمتعاملين من خلال حلول رقمية فعالة لتقديم الخدمات. ونحن حريصون على المشاركة المستمرة في هذا الحدث المهم في إطار دعمنا للتحول الذكي الذي تقوده إمارة دبي في مجال الخدمات الحكومية تحت التوجيهات الرشيدة لقيادتنا الحكيمة التي تهدف إلى تبني أفضل التقنيات والممارسات والمعايير العالمية وصولاً إلى تحقيق سلامة وسعادة المتعاملين والارتقاء بمكانة دبي ودولة الإمارات على الصعيد الخدمي الحكومي».

ويذكر أن «أسبوع جيتكس للتقنية» يعد أكبر معرض للتقنية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوبي آسيا، حيث يجمع في مظلته نخبة من الشركات والمؤسسات ضمن قطاع التكنولوجيا. ويسلط الحدث على أحدث ما تم التوصل إليه في مجالات عديدة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، واتصالات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن الرقمي، وتقنيات سلسلة الكتل (Blockchain)، والحوسبة الحكومية، وتقنيات التسويق، والتكنولوجيا المالية.

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