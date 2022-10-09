شرطة دبي تستعرض أحدث ابتكاراتها في "جيتكس 2022"

المصدر: وام

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تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، في معرض "جيتكس العالمي للتقنية 2022"، الذي ينطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال عرض أحدث إنجازاتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي.

وأكد اللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن مشاركة شرطة دبي في معرض "جيتكس"، تأتي في إطار حرصها بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على المشاركة في أهم المعارض العالمية، وعرض أبرز الإنجازات الشرطية التي تسهم في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع من خلال توفير أفضل الخدمات والتطبيقات الذكية لهم عبر منصات شرطة دبي المختلفة، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو القنوات المختلفة.

وقال اللواء الرزوقي إن شرطة دبي ستعرض عبر منصتها في قاعة الشيخ سعيد بمعرض "جيتكس"، أحدث ابتكاراتها في مجال خدمات المستقبل والقنوات الرقمية والتطبيقات المهمة، والهادفة إلى تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، مبيناً أن زوار المنصة سيتمكنون أيضاً من الاطلاع على أحدث ابتكارات شرطة دبي، ومشاهدة دورية "غياث" الفريدة من نوعها على مستوى العالم، والتي تحتوي على أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضم مجموعة من كاميرات المراقبة من مختلف الأنواع، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المتطورة التي تعزز العمل الشرطي في الجانب الأمني والمروري.

وأكد اللواء الرزوقي أن الزوار سيتمكنون من التعرف إلى الطائرات دون طيار، والتي تستخدمها شرطة دبي في مهام عملها، إلى جانب الاطلاع على الخدمات التي تقدمها تطبيقات شرطة دبي.

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