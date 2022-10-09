«الرونق الذهبي» تفتتح برجاً سكنياً في سلطنة عمان

المصدر: مسقط - البيان

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احتفت مجموعة «الرونق الذهبي»، بحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، بافتتاح باكورة استثماراتها في سلطنة عمان بإزاحة الستار عن المبنى السكني التجاري الجديد «بناية الشموخ» بمنطقة المعبيلة الجنوبية، والذي أشرف على تنفيذه مجموعة «شوامخ الخليج الذهبي»، ليكون نقلة نوعية في منطقة المعبيلة الجنوبية، نظراً لقربه من جميع الخدمات.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حم الرئيس التنفيذي لمجموعة «الرونق الذهبي»: يأتي هذا الافتتاح تعزيزاً لرؤية «عُمان 2040» التي تسعى إلى خلق مناخ يشجع على الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص، وتأكيداً على التعاون المشترك بين الإمارات والسلطنة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودفعها إلى الأمام بما يلبي تطلعات البلدين ويحقق أهدافهما إلى التنمية المستدامة. وأكد أنه سيتم توفير عدد من الوحدات السكنية والتجارية خلال الفترة المقبلة بأسعار تنافسية.

من جانبه، أعرب الفاضل سعيد الشعيلي، رئيس مجلس إدارة «شوامخ الخليج الذهبي» الشركة المنفذة، في كلمته، عن الولاء والعرفان للقيادة الحكيمة، ثم تحدث عن المميزات الفريدة للمشروع، وموقعه المتميز، وفي الختام تم تكريم الكوادر المميزة على ما قدموه خلال عملهم بالمشروع.

وعلى هامش الافتتاح، تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة «الرونق الذهبي» ويمثلها الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، و«شوامخ الخليج الذهبي»، ويمثلها الفاضل سعيد الشعيلي، لإنشاء مول تجاري مكون من 9 طوابق، على أن يتم وضع حجر الأساس في القريب العاجل.

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