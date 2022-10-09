وزارة الاقتصاد تكرم 32 شركة صغيرة ومتوسطة

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت وزارة الاقتصاد بخريجي الدفعة الأولى والثانية من البرنامج التدريبي «Skillup Embark»، والذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع شركة «غوغل»، تحت مظلة مبادرة «موطن ريادة الأعمال» في نوفمبر 2021، حيث يقدم البرنامج تدريباً مجانياً ومكثفاً لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تأهيلهم لاكتساب المعرفة بأدوات التسويق الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

جاء التكريم، خلال فعالية نظمتها الوزارة بمقرها في دبي، بحضور عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وممثلين عن «غوغل» في الإمارات، وتم خلالها تسليم شهادات التخرج لـ 32 شركة صغيرة ومتوسطة ضمن الدفعة الأولى والثانية للبرنامج.

وقال آل صالح إن تنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تمثل توجهاً استراتيجياً للدولة نحو التحول إلى مركز عالمي لريادة الأعمال، وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة بصفة مستمرة على تعزيز جهودها في توفير المزيد من الفرص والممكنات لرواد الأعمال، والشركات الناشئة، للتعلم واكتساب المهارات والخبرات الريادية الجديدة، تحت مظلة المشروع الوطني «موطن ريادة الأعمال»، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، ومع الشركات والمؤسسات من القطاع الخاص.

وأضاف: يأتي البرنامج التدريبي، استكمالاً لجهود الوزارة في تطوير بيئة ريادة الأعمال، من خلال توفير الدورات التدريبية والمهارات الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اعتماداً على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، بما يعزز من نمو أعمالهم وأنشطتهم المتنوعة عبر الإنترنت، وبما يدعم وصول منتجاتهم وخدماتهم، إلى أكبر عدد من المستهلكين في أسواق الدولة، ومختلف دول العالم، وبما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات، وجهة عالمية لريادة الأعمال، وفق مستهدفات ومبادئ الخمسين.

وشهد البرنامج تخريج 335 شركة صغيرة ومتوسطة، خلال الدورة التدريبية الأولى، والتي عقدت في فبراير الماضي، وتخريج 616 شركة صغيرة ومتوسطة، خلال الدورة التدريبية الثانية، المنعقدة في مارس الماضي، ليصل إجمالي خريجي الدفعة الأولى والثانية من البرنامج، 951 شركة، وشمل التدريب 16 جلسة عبر الإنترنت، بواقع جلستين في الأسبوع، ولمدة 3 ساعات، واختتمت هذه الدورات، بتعيين مسؤول لمتابعة مدى تقدم المشاركين، وتطبيقهم للتقنيات التي تعلموها خلال فترة التدريب.

يذكر أن وزارة الاقتصاد كانت قد أطلقت المشروع الوطني «موطن ريادة الأعمال»، في نوفمبر 2021، ليشكل منصة وطنية متكاملة، تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، عبر تطوير البيئة الداعمة لها، ومن خلال شراكات استراتيجية، هي الأكبر من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص.

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