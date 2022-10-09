محاكم دبي تستعرض تقنياتها الرقمية في جيتكس جلوبال 2022

المصدر: دبي - البيان

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تستعد محاكم دبي لمشاركتها في الدورة 42 لمعرض جيتكس جلوبال 2022، التي تقام خلال الفترة من 10 أكتوبر الجاري إلى 14 من الشهر نفسه في مركز دبي التجاري العالمي، لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وذلك من خلال المشروعات المبتكرة، التي تعد نقلة نوعية تضاف لمحاكم دبي في توظيف الإمكانات لجعل دبي منصة عالمية رائدة، من خلال خدمات متطورة تحقق معدلات نمو عالية في المستقبل.

حيث تأتي مشاركة محاكم دبي ضمن منصة حكومة دبي الذكية التي تسعى لتحويل مدينة دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، لمواكبة رؤية واستراتيجية حكومة دبي نحو التحول الرقمي لكل الخدمات المطروحة للجمهور، والتي من شأنها تعزز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي وذلك بأيسر الطرق وأكثرها سلاسة.

وقال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، إن مشاركة دائرة محاكم دبي في معرض جيتكس جلوبال 2022 تعتبر فرصة مثالية لاستعراض المبادرات والمشاريع الرقمية المبتكرة تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو بناء مدينة ذكية متكاملة من خلال حكومة تعتمد خدماتها على التكنولوجيا الرقمية، باعتبارها الركيزة الأساسية التي تدعم مسيرتنا المهنية والقضائية وإبرازها في أحد أبرز المعارض الرائدة في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة.

مؤكداً سعي الدائرة نحو تحسين مؤشر كفاءة النظام القضائي عبر الخطط المندرجة تحت إطار إطلاق المحاكم عدداً من المبادرات الابتكارية الداعمة لاستراتيجية دبي الذكية التي تصنع منها فارقاً ابتكارياً تتميز فيه محاكم دبي في تقديم خدمات متميزة، لجعل الدائرة أحد أفضل رواد التحول الرقمي الحكومي في إمارة دبي في مرونتها المؤسسية وسرعة استجابتها للمتغيرات القضائية والإدارية.

وأضاف المنصوري أن نجاح الابتكارات الرقمية في محاكم دبي لعبت دوراً كبيراً خلال مشاركة المحاكم في معرض جيتكس جلوبال خلال السنوات الماضية، مما قادها نحو نجاح تحقيق استراتيجية الدائرة وتقديم أفضل الخدمات الاستباقية على صعيد الابتكار والتطوير لتعزيز الأثر الإيجابي للخدمات الذكية في المجتمع، وبلوغها أقصى مراحل النجاح على مستوى الريادة والتميز في شتى المجالات القضائية وتطبيق المشاريع والمبادرات التطويرية وفق أعلى المعايير العالمية.

كما أشار مدير عام محاكم دبي، إلى أن الدائرة قطعت شوطاً كبيراً في مجال الخدمات الرقمية، نظراً لحرصها الكبير على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، وتوظيفها لصالح أفراد المجتمع، حيث استقطب الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي ما يقارب 931 ألفاً و402 زائر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على انعكاس لنجاح الخدمات الرقمية للدائرة، المبنية على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر في خدماتها لتسهيل الحصول على الحلول التكنولوجية الحديثة للارتقاء بالعمل الحكومي عبر أفضل وأحدث الحلول والتقنيات التكنولوجية المتطورة.

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