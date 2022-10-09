«ديكوبيلد 2022» يستكشف توجهات صناعة البناء والديكور

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن استكمال الأعمال التحضيرية لتنظيم الدورة السادسة من معرض الديكور والتصميم ومواد البناء «ديكوبيلد 2022» خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وذكرت المؤسسة أن هذه النسخة من المعرض تعد استثنائية، حيث يتيح للزوار فرصة الاطلاع على أحدث التصاميم والمنتجات وأكثرها ابتكاراً، واستكشاف التوجهات الجديدة حول أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي، بمشاركة واسعة من جهات وهيئات حكومية وخاصة من المصنعين والمقاولين والمتخصصين العاملين في قطاع البناء والتصميم والديكور.

ويجمع المعرض العديد من مصممي الديكورات الداخلية والمهندسين المعماريين والمقاولين وشركات الأثاث والإضاءة وشركات خدمات البيوت الذكية، وذلك لعرض أحدث التصاميم والابتكارات الخاصة بالمشاريع السكنية والتجارية.

وقال المهندس محمد أحمد بورحيمة، مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي في المؤسسة: إن المؤسسة تحرص هذا العام على إطلاق نسخة استثنائية بكل المقاييس من المعرض، وذلك من خلال استقطاب نخبة كبيرة من الشركات الرائدة محلياً وعالمياً، لا سيما التي تقدم حلولاً مبتكرة ستسهل الطريق على المستفيد لاتخاذ قرارات بناء المسكن، بما يعزز مكانة الحدث كوجهة مثالية للأفراد والشركات للتواصل وعقد الصفقات مع الموزعين والمصنعين لكل ما يخص عالم البناء والتصميم.

وأضاف أن تنظيم الدورة السادسة من المعرض يأتي استكمالاً لنجاحات الدورات السابقة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتبار أن الإسكان أولوية كبيرة لضمان تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والاستقرار الأسري للمواطنين وتحسين جودة الحياة لهم، وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الهادفة إلى دعم كافة المعارض والفعاليات التي تساعد المواطنين في الوصول إلى الاستقرار السكني.

وأكد أن «ديكوبيلد» يشكل فرصة مثالية لآلاف الأفراد للاطلاع على حزمة شاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات والحلول العملية المرتبطة ببناء المساكن الخاصة بطريقة ميسّرة، إلى جانب إتاحته إمكانية التواصل مع جهات التمويل العقاري الحكومية والخاصة من صناديق دعم الإسكان والبنوك.

ويقام المعرض في دورته السادسة برعاية مجموعة من الهيئات والجهات الحكومية، وهي وزارة الطاقة والبنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وبلدية دبي، وبرنامج إسكان الشارقة، وجمعية المهندسين بالإمارات، ورعاية إعلامية من مؤسسة دبي للإعلام، وشركة أبوظبي للإعلام، وبدعم من غرف دبي، إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين للمعرض (بلانكو للتصميم الداخلي، وبولد لتصنيع الأثاث الفاخر).

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