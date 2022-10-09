غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطرح سلسلة مبادرات في جيتكس جلوبال

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تستعد غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لبرنامج حافل من الأنشطة المهمة التي ستنظمها وترعاها في جيتكس جلوبال 2022 بشراكة استراتيجية مع معرض «نورث ستار دبي»، الحدث التكنولوجي الأكبر والأكثر شمولاً لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم.

وتعد غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الشريك الاستراتيجي «لنورث ستار دبي»، أكبر حدث للشركات الناشئة في العالم، والذي يعكس التطور المستمر للمنظومة العالمية للشركات الناشئة، والدور المهم الذي تؤديه الشركات الناشئة في دفع عجلة الابتكار والتعاون الدولي في قطاع الأعمال.

وقد أسهمت مشاركة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في إضفاء زخم متجدد لمعرض «نورث ستار دبي»، إذ ارتفعت السعة الاستيعابية للمعرض في هذه الدورة بنسبة 30% لاستيعاب أكثر من 1000 جهة عارضة من 60 دولة وأكثر من 600 مستثمر في منظومة ريادة الأعمال المزدهرة.

وتعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خدماتها وبرامجها ومبادراتها في جناح خاص لها في «نورث ستار دبي» في حين ستكون لها أنشطة وأساسية ترسخ جهودها في استقطاب الشركات الرقمية العالمية، ودعم الشركات الرقمية وتحسين بيئة الأعمال.

وستنظم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي فعالية مهمة تجمع فيها عدداً من الشركات العالمية «يونيكورن» التي لا تمتلك وجوداً في إمارة دبي وهي فعالية يحضرها أيضاً أكثر من 100 من كبار المستثمرين في العالم، لتعريف الحاضرين بالمشهد الاقتصادي بالإمارة وجذبها لتأسيس أعمالها في دبي، وهي فعالية سيشارك فيها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل من بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وستطلق غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مبادرة خاصة في معرض جيتكس جلوبال، وذلك لتحفيز الأفكار المبتكرة في قطاعات رقمية متطورة، وترسيخ مكانة دبي وجهة ومركزاً للأفكار الإبداعية في مجال الاقتصاد الرقمي، إذ يتوقع أن تحظى المبادرة الخاصة التي ستطلقها الغرفة بإقبال كبير من قبل الشركات الناشئة المتخصصة في الحلول الرقمية المتقدمة والمتطورة.

وستشارك غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في رعاية عدد من لقاءات الأعمال مع الشركات الناشئة على هامش فترة المعرض بالإضافة إلى المشاركة بجلسات نقاشية متنوعة، في حين ستقوم المكاتب الخارجية التابعة لغرف دبي في الهند وإثيوبيا وأذربيجان برعاية بعثات تجارية من هذه البلدان للمشاركة في جيتكس جلوبال تضم معاً أكثر من 20 شركة، لتعريفها ببيئة الاستثمار في دبي، ومساعدتها على نسج شبكة علاقات للتوسع إلى أسواق الإمارة.

وأشار خالد الجروان، المدير التنفيذي لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى حرص الغرفة على توحيد الجهود لتطوير اقتصاد دبي الرقمي، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للتكنولوجيا والابتكار والتقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن مشاركة الغرفة في معرض جيتكس جلوبال وشراكتها الاستراتيجية مع «نورث ستار دبي» جزء من التزام الغرفة استقطاب الشركات الناشئة الرقمية ودعم منظومة الاقتصاد الرقمي وتطويرها بالإمارة.

تجربة تقنية

وستعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في جناحها الخاص تقنية وخوذة الواقع الافتراضي المتطورة التي ستطبق في الأكاديمية التدريبية المتخصصة في عالم «ميتافيرس»، والتي أطلقتها أخيراً لتغيير طريقة تفكير الشركات الناشئة الرقمية، وتوجيهها لكيفية الاستفادة من عالم «ميتافيرس» في تعزيز وتطوير أعمالها. ويمكن للمشاركين والشركات الناشئة الرقمية زيارة جناح الغرفة للتعرف إلى البرنامج التدريبي وتجربة تقنية الواقع الافتراضي النوعية، وتسجيل طلب مشاركتها في البرنامج التدريبي المتطور.

منصة رقمية

وتشارك غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة في مظلة غرف دبي، ضمن المنصة الموحدة لحكومة دبي حيث ستعرض في ركنها الخاص خدماتها الإلكترونية التي يتخطى عددها 50 خدمة متنوعة، وعدداً من المشاريع الرقمية المبتكرة التي تعمل على تنفيذها وتطبيقها في الفترة المقبلة لتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، وتسهيل وصول المتعاملين إلى خدماتها.

المشهد الاقتصادي الرقمي

وأصدرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع مجلة «إنتربرينر ميدل إيست» تقريراً خاصاً عن المشهد الاقتصادي الرقمي في دبي تحت عنوان «خريطة ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي»، إذ يستعرض التقرير جهود حكومة دبي بالتحول إلى لاعب رئيس للاقتصاد الرقمي في العالم في مجالات تقنية الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والأصول الرقمية وميتافيرس، وخطط الإمارة لتنمية اقتصادها الرقمي.

ويعد التقرير دليلاً توعوياً يستعرض أهم مؤشرات النمو في دبي، والمشهد الاقتصادي للإمارة، ومنظومة الاقتصاد الرقمي وتمويل الشركات الناشئة والشركات الناشئة سريعة النمو، ومؤشرات التنافسية والاقتصاد المتنوع في دبي. ويشكل التقرير جزءاً من سلسلة من ثلاثة تقارير تتعاون فيها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مع مجلة «إنتربرينر ميدل إيست» للتعريف ببيئة الأعمال الرقمية في دبي.

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