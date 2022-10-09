دارين شبير تطلق "تنوين" للمحتوى العربي و"سيسيرو وبيرناي" أول العملاء

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في خطوة رائدة نحو الاحتراف والارتقاء بالمحتوى الإبداعي العربي في المنطقة، أطلقت الصحافية والكاتبة والشاعرة دارين شبير منصة "تنوين" وهي شركة مستقلة مختصة بتطوير المحتوى الصحافي العربي، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، في سعيٍ جاد لأن تصبح أقوى وأبرز الشركات الداعمة لمنظومة المحتوى العربي بكافة أشكاله وأنواعه، والوصول به إلى أعلى مستويات الاحترافية والمهنية.

ورافق إطلاق المنصة تعاقُد "سيسيرو وبيرناي لاستشارات الاتصال" - الوكالة الرائدة والمستقلة والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها - معها، لتكون أول عميل في قائمة "تنوين"، بما تضمه الوكالة في محفظتها الغنية من عملاء وعلامات تجارية كبرى في مختلف المجالات والقطاعات، وأبرزها هيئة الثقافة والفنون في دبي، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، "سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، "وصل للعقارات"، "عزيزي للتطوير العقاري"، "بروبرتي فايندر"، "انفينيتي"، و"هايونداي"، وغيرها.

وأشارت دارين شبير، المدير التنفيذي لشركة تنوين، إلى أن تأسيس منصة خاصة بالمحتوى العربي يوافق الفكر الخلاق والرؤى المستقبلية لدولة الإمارات، ويسلط الضوء على أهمية اللغة العربية في تحقيق أهداف الجهات الحكومية والشركات الخاصة، لافتةً إلى أن منصة "تنوين" ستشكل نقلة نوعية للمضامين العربية بما يعزز مفهوم الاحتراف، ومؤكدةً أن هذه الخطوة جاءت نتيجةً طبيعية للحاجة المُلحَّة لمحتوى عربي إبداعي غير تقليدي، يواكب التغيرات التي نشهدها في عالم الصحافة والإعلام.

وقالت شبير: "نعيش في دولةٍ برعت في استشراف المستقبل وصناعته، ولا بد من مواكبة خطواتها السبَّاقة بمحتوى يليق بها، ويعكس رؤيتها الاستثنائية الملهمة بأفضل صورة، ونسعى من خلال منصة "تنوين" لتقديم كل الدعم للعملاء والشركات لتنمية أعمالهم ومشاريعهم، من خلال امتلاكنا لفريق عمل محترف، نستثمر خبراته في وضع استراتيجيات وخطط عمل قوية، وتقديم مضامين إبداعية، بما يضمن توصيل رسائل عملائنا للجمهور بأفضل صورة، وتطويع مختلف الأدوات والوسائل الإعلامية بشكل إبداعي مبتكر".

وعبرت شبير عن سعادتها بانضمام "سيسيرو وبيرناي لاستشارات الاتصال" كأول عميل في قائمة "تنوين"، مشيرةً إلى أن التعامل مع وكالة رائدة بهذا الحجم يعد مكسباً حقيقياً وإضافة فاعلة للشركة.

وأكد أحمد عيتاني المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "سيسيرو وبيرناي لاستشارات الاتصال" أن ريادة الأعمال تستدعي فهماً كاملاً لمتطلبات السوق وحاجاته، وقال: "في ظل الأحداث والمتغيرات التي نشهدها في عصر التكنولوجيا المتسارعة، أصبح الحصول على محتوى عربي متميز يتسم بالإبداع والابتكار تحدياً حقيقياً، لا سيما وأنه الوسيلة التي نحقق من خلالها رؤى عملائنا، ونساهم في توصيل رسائلهم للفئات المستهدفة، وتحويل خططهم الاستراتيجية إلى واقع ملموس، وهو ما سيثمر عنه تعاوننا مع شركة "تنوين"، التي أسستها وتديرها الكاتبة دارين شبير التي حققت نجاحات كبيرة ولافتة على الساحة الإعلامية والثقافية والأدبية على مدى السنوات الماضية، وتركت بصمات واضحة في مجال الفكر الإبداعي وإثراء المحتوى والارتقاء به، وأثمر تعاوننا السابق معها عن انتقال محتوانا العربي إلى مستويات متقدمة جداً، ما انعكس إيجاباً على علاقة العملاء بالجمهور، ومتحمسون لتحقيق إنجازات جديدة وكبيرة من خلال هذا التعاون البناء".

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