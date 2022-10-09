«اقتصادية عجمان»: 4 خدمات جديدة

المصدر: (عجمان - وام)

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تشارك دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان تحت مظلة حكومة عجمان في «أسبوع جيتكس جلوبال 2022».

وقال عبد الله الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إن الدائرة تحرص على المشاركة في الحدث التقني المهم، الذي سيشهد إعلان الدائرة عن 4 منصات رقمية جديدة تهدف إلى تبسيط رحلة المتعامل وتقديم تجربة سهلة وسلسة للشركاء وأفراد المجتمع.

ولفت الحمراني إلى أن الدائرة تولي اهتماماً دائماً بالمشاركة في كافة المؤتمرات والمعارض الرائدة بالدولة والتي من شأنها الارتقاء بإمارة عجمان وتحقق استراتيجية الدائرة التي ترنو لتحويل الإمارة لمدينة ذكية تحقق السعادة والرفاهية للمقيمين في كنفها.

ونوه بأن أسبوع جيتكس جلوبال 2022 يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة والمساهمة في نشر ثقافة التحول الإلكتروني والتعريف بخدمات الدائرة المتوفرة على البوابة الإلكترونية.

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