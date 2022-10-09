«جيتكس» يدشن غداً موسم المعارض الكبرى

المصدر: دبي - باشر باغ

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تشكل فعاليات جيتكس جلوبال 2022 ابتداءً من غد لغاية يوم الجمعة المقبل إشارة الانطلاق لموسم الربع الأخير من العام لصناعة المعارض في دبي، فيما يشهد القطاع زخماً متواصلاً بفضل ما حققته الإمارة من سرعة في التعافي والانفتاح على كل أنحاء العالم.

وترسخ باقة المعارض والمؤتمرات مكانة دبي المرموقة كمركز حيوي للمال والأعمال والتجارة، وكذلك كعاصمة عالمية للمعارض المتخصصة والمؤتمرات الكبرى والفعاليات التي تجمع الخبراء والمختصين في جميع القطاعات وتوفر لهم المنصة المثالية لبحث آفاق المستقبل ورصد التحديات والفرص وبناء الشراكات الواعدة ورسم المستقبل في التخصصات كافة.

ومع حزمة من المعارض والمؤتمرات المتخصصة التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي هذا الشهر، تنطلق 8 نوفمبر المقبل فعاليات معرض جلفود للتصنيع ومن ثم معرض سيتي سكيب جلوبال في 21 نوفمبر فيما ينطلق معرض أتوميكانيكا أيضاً في 22 الشهر المقبل، فيما يشكل معرض الخمسة الكبار أحد أهم المعارض المتخصصة في ديسمبر إلى جانب معرض جيتكس شوبر المنصة الأبرز إقليمياً في عالم التقنية والأجهزة الإلكترونية والحاسبات وأجهزة المحمول، حيث تعد المنصة الأهم لطرح المنتجات الجديدة والأجهزة المبتكرة والنوعية وطرح كل ما هو نوعي ومبتكر عالمياً عبر بوابة دبي.

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