دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تستعرض 6 مشاريع مبتكرة في «أسبوع جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك دائرة تنمية المجتمع-أبوظبي في «أسبوع جيتكس للتقنية 2022».

وستعرض الدائرة 6 مشاريع مبتكرة وذلك في إطار التزامها بتطوير أدوات رقمية، تمكنها من دراسة المجتمع عبر حصر وتحليل البيانات باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، كما تسعى الدائرة لدراسة تطبيق التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات الاجتماعية، لتمكين الدائرة من أداء دورها الرئيسي في تنظيم القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، وتطوير واستحداث السياسات والمعايير والأنظمة وغيره من الأدوات التنظيمية في سبيل رفع جودة الخدمات في القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي للوصول إلى حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة.

ومن هذه المشاريع التي سيتم عرضها في جناح الدائرة، تطبيق لتقنية «الميتافيرس»، وهو عبارة عن تطبيق يُمكّن المستخدمين من تجربة العيش في عالم افتراضي، من خلال حضور جلسات إرشادية وتوجيهية تعزز من وعي الأفراد وتزودهم بالممكنات لمواجهة تحديات الحياة المختلفة، كما ستوفر المنصة مساحة افتراضية للتواصل والمشاركة والتعاون.

التماسك الأسري

إلى جانب ذلك، سيتم عرض مشروع «برنامج الواقع الافتراضي لكبار السن»، الذي يهدف إلى استكشاف فعالية تقنية الواقع الافتراضي في تحسين الرفاهية والتماسك الأسري والتكامل الاجتماعي ورفع مستوى سعادتهم، ويهدف البرنامج لتمكين المسنين من زيارة الأماكن التي يرغبون في رؤيتها من خلال الواقع الافتراضي ودعم ومشاركة أفراد أسرهم من أجيال مختلفة.

سيتم أيضاً عرض مشروع «منصة الحياة الكريمة»، وهي عبارة عن منصة تستعرض أهم محاور جودة الحياة في إمارة أبوظبي، كما توفر لمستخدميها الأدوات اللازمة لتحليل البيانات ومقارنتها مع دول أخرى، وسيساهم ذلك في التعرف على أهم التحديات الاجتماعية التي تواجه الإمارة وتقديم حلول فعالة ومقترحات نحو توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.

كما ستعرض الدائرة خلال مشاركتها في جيتكس مشروع «الأطلس الاجتماعي»، وهو منصة تستعرض توزيع الظواهر والمواضيع الاجتماعية ضمن النطاقات الجغرافية في الإمارة، ما يتيح رصد الظواهر الاجتماعية وتمركزها بهدف تصميم مبادرات وبرامج استباقية تلبي احتياجات سكان هذه المناطق.

منصة رقمية

وفيما يتعلق بالتفاعل الرقمي بين المجتمع والدائرة، سيتم عرض منصة «وياكم»، وهي منصة رقمية تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي عبر نقل أفكار ومقترحات أفراد المجتمع وبناء جسور التواصل بين المجتمع والقطاع الاجتماعي.

وستعرض الدائرة أيضاً، مشروع منصة «تقهوى»، والتي تُعنى بتقديم الاستشارات الزوجية من قبل مختصين مرخصين من الدائرة عن طريق تقنية الاجتماعات الافتراضية، وتم إطلاق هذه المنصة عام 2021 مما كان لها الأثر في رفع مستوى الروابط الزوجية.

وفيما يتعلق بجهات القطاع الاجتماعي في أبوظبي فإنها ستعرض خلال المعرض ما يقارب 13 مشروعاً وهم: مؤسسة التنمية الأسرية ستعرض «المنصة الرقمية لتربية المراهقين،»وبطاقة التمكين الاجتماعي الرقمية«، أما مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ستعرض مشروع»مزارع همم«،»مواقع التحديات البصرية«،»ومبروك ما دبرت«، فيما ستعرض هيئة المساهمات المجتمعية معاً،»منصة جمع المساهمات«،»ومنصة معاً لرفع المهارات«،»وحاضنة معاً الاجتماعية«،»ومنصة معاً للإرشاد«، وشهادة معاً الاجتماعية، أما مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصّر ستعرض مشروع»المستشار الذكي«، ومصاريفي الفورية باستخدام الذكاء الاجتماعي، أما مجلس أبوظبي الرياضي فسيعرض برنامج»أكتف هب".

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