مقر المبرمجين يرشح المؤهلين والمتميزين في البرمجة لوظائف تقنية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يفعل مقر المبرمجين إحدى مبادرات مقر التقييم في مبادرة نوعية ضمن فعاليات «جيتكس 2022» بهدف بناء جسور التواصل بين المبرمجين وممثلي المؤسسات المحلية والشركات العالمية وتقديم أفضل فرص العمل مع الشركات العالمية والمؤسسات المحلية واكتساب الخبرات العملية وزيادة عدد المبرمجين في دولة الإمارات.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن المعرض التكنولوجي الأضخم عالمياً سيتميز هذا العام بتفعيل مبادرات نوعية تشجع على الإبداع والتميز في مجال البرمجة والتكنولوجيا والمنافسة الخلاقة بين المبرمجين الموهوبين بهدف إيصال المبرمجين لفرص استثنائية مع مختلف المؤسسات المحلية والقطاع الخاص والشركات العالمية في «جيتكس 2022».

وقال معالي عمر سلطان العلماء: إننا نطور مفهوم معرض «جيتكس 2022» على مدى أعوامه السابقة من عرض أحدث المستجدات والتوجهات في مجال التكنولوجيا إلى تفعيل أدوار الموهوبين في «جيتكس 2022» للاستفادة من خبراتهم الأكاديمية والعملية وإشراكهم في قصص نجاح الشركات التكنولوجية ومسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات واستدامة التطوير التكنولوجي.

فرص للموهوبين

وتركز المبادرة على تقديم فرصة الحصول على وظيفة للمتميزين والموهوبين من خلال إجراء اختبار في مجال البرمجة في مقر المبرمجين في جيتكس، حيث يتم اختيار المتميزين في البرمجة للوظائف التقنية والبرمجية حسب أدائهم في الاختبار البرمجي ليتم إدراجهم في القائمة النهائية للحصول على وظيفة من قبل شركاء مقر المبرمجين.

وسيتميز أسبوع «جيتكس 2022» في إطلاق حدثين جديدين هذا العام من 10 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر، وهما «جلوبال ديف سلام» المخصص للمبرمجين والمطورين العالميين، و «إكس-فيرس» المعني بعالم الميتافيرس بالإضافة إلى إطلاق فعاليات تقنية تتضمن «نورث ستار دبي» المخصص للشركات الناشئة، و«الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، وقمة «مستقبل البلوك تشين» بالشراكة مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، و«فينتك سيرج»، و«ماركتنغ مينيا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز