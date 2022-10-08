«سياحة الشارقة» تكشف عن أحدث مشاريعها في الذكاء الاصطناعي في «جيتكس»

المصدر: الشارقة - البيان

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تشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، الذي تنطلق فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي بين 10 و14 الجاري، ضمن جناح حكومة الشارقة، حيث ستستعرض الهيئة مجموعة من المشاريع السياحية المرتكزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، في الحدث التقني الذي يستقطب خبراء تقنية المعلومات من أكثر من 144 دولة.

وتسلط الهيئة الضوء على التطورات التقنية والذكية في قطاع الضيافة والسياحة، حيث تهدف إلى إبراز الدور الكبير الذي تؤديه التقنيات الحديثة في قطاع السياحة، وتأثيراتها في ريادة أي منتج سياحي يسعى إلى المنافسة.

وتسعى الهيئة إلى مشاركة الأفكار والرؤى وتبادل المعارف مع كبرى المؤسسات العالمية في بناء أفكار مبتكرة، تسهم في نمو قطاع السياحة وتعزز ريادته، واستشراف اتجاهاته المستقبلية، كما تستكشف أحدث الاستراتيجيات لصناعة أثر مستدام للسياحة لإثراء الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة المدن السياحية الذكية.

بيئة تقنية

وأكد خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، سعي الإمارة إلى خلق بيئة سياحية متكاملة، تستفيد من أحدث الخيارات التقنية والذكية لتطوير القطاع وضمان استدامته، مشيراً إلى أن الاستثمار في التقنيات الحديثة لتقديم خيارات وخدمات سياحية مبتكرة، يرفع حجم مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي لبلدان المنطقة والعالم.

وأضاف: «أصبحت التقنيات الحديثة ركائز رئيسة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد تجاوزت أهميتها في القطاع السياحي، قضايا حجز الرحلات والفنادق والمنتجعات، إلى توظيف آليات الذكاء الاصطناعي وابتكارات الجيل القادم من التقنيات في خدمة السياح، وتعريفهم بالوجهات قبل زيارتها، والتخطيط للرحلة من خلال ما يقدمه الواقع الافتراضي من تجارب وفرص، والتي نعمل على توظيفها من أجل الترويج لإمارة الشارقة، وتزويد الجمهور بمعلومات سياحية وافية حولها».

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