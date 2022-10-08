منتدى «مصممو المجوهرات» يدعو لدعم المهنيين في المنطقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أوصى المشاركون في منتدى «مصممو المجوهرات في الشرق الأوسط 2022» الذي انعقد في مركز إكسبو الشارقة مساء أمس (الجمعة) ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الـ 50 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، بضرورة توسيع مجالات الدعم للمهنيين والعاملين في مجال تصميم الذهب المجوهرات وتعزيز مشاركتهم وحضورهم في الفعاليات والأحداث المتخصصة لتسليط الضوء على أعمالهم، وتمكينهم من عرض تصاميمهم وإبداعاتهم إلى جانب أشهر العلامات التجارية في عالم الذهب والمجوهرات.

وشهد المنتدى حضور سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ومحمد دانسانتا ريمي سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى الدولة، وألبينو مالونغو سفير مفوض فوق العادة لجمهورية أنغولا لدى الدولة، وشاندو سيرويا نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي، ومشاركة واسعة من ممثلي الجهات المشاركة في المعرض، وعدد من المصممين ورواد الأعمال والمهنيين والزوار المهتمين بفنون تصميم وصياغة الذهب والمجوهرات.

وشارك في جلسات المنتدى 10 متحدثين وخبراء عالميين من أبرز مؤسسات ومعاهد تصميم الذهب والمجوهرات حول العالم، ناقشوا عدداً من المحاور الرئيسية من أبرزها التوجه المستقبلي لتصميم المجوهرات والأحجار الكريمة، وأهم التقنيات المستخدمة في دمج الأحجار والألماس المصنع في المختبرات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على طرق تطوير المعارف المهنية وفرص التعليم والتدريب العالمية المتاحة للمصممين لتحقيق الريادة في صناعتهم وتصاميمهم، إلى جانب استعراض أهم التطورات التكنولوجية في عالم تصميم المجوهرات.

استشراف المستقبل

وأكد سيف محمد المدفع، أن منتدى «مصممو المجوهرات في الشرق الأوسط 2022» يعد واحداً من أبرز الفعاليات التي أضيفت على أجندة معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات المتنوعة، نظراً لأهمية المحاور التي قدمتها جلساته من خلال استشراف مستقبل تصميم الذهب المجوهرات، إلى جانب المعلومات القيمة والثرية حول آخر مستجدات وتطورات هذا التخصص على المستوى العالمي واطلاع مصممي المجوهرات على أحدث الدراسات والأجهزة والمعدات المستخدمة بها، وتزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية للنمو في قطاع المجوهرات الحديثة، بهدف تطوير مهاراتهم الحرفية وتعزيز قدراتهم على ابتكار تصميمات جديدة للمجوهرات والمساهمة في رسم اتجاهات مبتكرة في خطوط المشغولات الذهبية.

خطوة رائدة

وأشار المدفع إلى أن تنظيم هذا المنتدى يمثل خطوة رائدة سعى من خلالها مركز إكسبو الشارقة إلى تعزيز مستهدفات معرض الشرق الأوسط للساعات للمجوهرات بما فيها دعم كل التخصصات المرتبطة بصناعة الذهب والمجوهرات ومن أبرزها التصميم الذي يعتبر حجر الأساس في هذه الصناعة، كما شكل المنتدى منصة مهمة لرواد الأعمال في مجال التصميم وتبادل الخبرات والتجارب لتعزيز جودة وتنافسية تصاميمهم في الأسواق المحلية والإقليمية، ولا سيما في ظل ما شهده المعرض من مشاركة واسعة من كبار مصممي وصانعي المجوهرات والمشغولات الذهبية من مختلف دول العالم، متوجهاً بالشكر إلى كل المتحدثين في المنتدى وما قدموه من دراسات ومعلومات قيمة تعزز من صناعة الذهب والمجوهرات محلياً وعالمياً.

فعاليات

وشهد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي تختتم فعالياته مساء غدٍ الأحد تنظيم العديد من الورش والندوات التثقيفية، التي قدمها نخبة من المدربين الخبراء وزودت الزوار بمعلومات عن جوانب مختلفة من الأحجار الكريمة والمجوهرات، من حيث أنواعها وطرق استخراجها ودولها الرائدة، وكيفية قراءة تقارير وتصنيفات الأحجار الكريمة عند شراء المجوهرات.

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